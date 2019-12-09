***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.10.2019, 22.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil ürünleri A.Ş, Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Tic. A.Ş, Dünya Markaları Tekstil Aksesuar iç ve Dış Tic A.Ş, Engaranti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Tic A.Ş, Sermaye Artırımına ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup ayrıca Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Tic. A.Ş,nin ünvanı Endeğer Medya Yönetim ve Tic. A.Ş olarak değiştirilmiştir.Kamuoyu ve Paydaşlarımıza Duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802733BIST