***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2019 23:33
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2019, 22.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
-İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil ürünleri A.Ş, Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Tic. A.Ş, Dünya Markaları Tekstil Aksesuar iç ve Dış Tic A.Ş, Engaranti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Tic A.Ş, Sermaye Artırımına ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup ayrıca Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Tic. A.Ş,nin ünvanı Endeğer Medya Yönetim ve Tic. A.Ş olarak değiştirilmiştir.
Kamuoyu ve Paydaşlarımıza Duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802733
BIST
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -83,08
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8136
En Düşük
5,8082
18:056,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4346
En Düşük
6,4272
18:05272,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,01
|Açılış
|: 272,85
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6152
|7,6533
|% 0,44
|
|Frank
|5,8558
|5,8911
|% 0,58
|
|Riyal
|1,5443
|1,5520
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|0,22
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,00
|
|B. Petrol
|64,05
|64,05
|-0,02
|