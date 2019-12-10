***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2019 22:41
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
-Eko TV Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş Firması ile bağlı ortaklığımız Endeğer Medya Yönetim Ticaret A.Ş arasında Kadın Dokunuşu ve Beni Takip Et programlarının sözleşmeleri imzalanmış olup, bu programlar Teve2 Kanalında haftasonu ve hafta içi 5gün yayınlanmaya başlamıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802909
BIST
18:05108.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -774,61
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
18:055,8059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
18:056,4421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4446
En Düşük
6,4196
18:05273,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,46
|Açılış
|: 273,34
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.414.469
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.913.343
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.857.461
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.402.809
|% 19,91
|
|AGYO
|1,99
|26.913.921
|% 17,06
|
|HURGZ
|1,28
|1.731.418
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|16.921
|% -14,97
|
|AYES
|1,80
|77.280
|% -10,00
|
|DIRIT
|1,04
|86.278
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,08
|55.316.333
|% -9,24
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|AFYON
|6,59
|491.243.969
|% -4,49
|
|TTKOM
|7,18
|478.523.199
|% 0,42
|
|ASELS
|19,34
|391.859.558
|% -1,07
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|EKGYO
|1,51
|285.120.931
|% 0,00
|
|AKENR
|1,07
|134.604.505
|% 11,46
|
|METRO
|1,29
|124.705.391
|% -7,86
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6436
|7,6819
|% 0,37
|
|Frank
|5,8785
|5,9139
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5434
|1,5512
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.465
|3,70
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,47
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,65
|16,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,42
|64,42
|0,17
|