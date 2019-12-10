***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-Eko TV Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş Firması ile bağlı ortaklığımız Endeğer Medya Yönetim Ticaret A.Ş arasında Kadın Dokunuşu ve Beni Takip Et programlarının sözleşmeleri imzalanmış olup, bu programlar Teve2 Kanalında haftasonu ve hafta içi 5gün yayınlanmaya başlamıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802909BIST