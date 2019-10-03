***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.10.2019 00:53
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bu süreç de, Tahsisli Sermaye Artırımına katılan Yatırımcılarda artış olduğundan düzeltilmesi gerekmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.990.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.433.427,5
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 104.950 0 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 Nâma
B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 20.885.050 7.443.427,5 35,63997 B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.990.000 7.443.427,500 35,46177
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NAZIM COŞAN, BURAK COŞAN, MUSTAFA SÖYLEMEZ, İSMAİL YILMAZ, ÖMER TÜZÜNOĞLU, HAYRETTİN CANSIZ, ATİLLA ALP, TOLGA EROL, TOLGA GÖKSEL, TEKİN YILMAZ,VEDAT USTA , UFUK KODAMAN,SİİRT BAYKAN JET TURİZM TAŞIMA
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 02/10/2019 tarihinde yeniden toplanarak , Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin kararı aşagıdaki şekilde alarak , Sermaye Piyasası Kuruluna yeniden başvuru yapılmasına karar vermişlerdir, Tahsisli Sermaye artırımı için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen evraklar hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna teslim edilmiştir.
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ‘'Halka açık ortaklıkların
Bedelli sermaye arttırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı
hükümleri çerçevesinde , tahsisli satış şeklinde , mevcut ortakların yeni pay alma
haklarının tamamen kısıtlanarak , bedelli sermaye arttırımı suretiyle , Şirketimiz çıkarılmış
sermayesinin 20.990.000 TL' den 28.433.427,50 TL'ye arttırılmasına ve arttırılması
planlanan 7.443.427,50 TL'yi temsil eden payların , Nazım Coşan'a olan 5.200.000 TL,
İsmail Yılmaz'a olan 500.000 TL, Burak Coşan'a olan 299.527,50 TL, Tekin Yılmaz'a
olan 165.800 TL, Mustafa Söylemez'e olan 20.000 TL, Ömer Tüzünoğlu'na olan 120.000
TL, Hayrettin Cansız'a 626.000 TL, Atilla Alp'e olan 119.600 TL, Tolga Erol'a 60.000 TL,
Tolga Göksel 90.000 TL, Vedat Usta 19.500 TL, Ufuk Kodaman 213.000 TL, Siirt Baykan
Jet Turizm Taşıma 10.000 TL olan nakit borcun ödenmesini teminen , muaccel alacakları
karşılığında yukarıda adı geçen kişilere tahsis edilmesine
2- Karar tarihi itibariyle nominal 1,00 TL olarak dikkate alınarak, bu aşamada arttırılması
planlanan 7.443.427,50 TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin B Grubu
hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 7.443.427,50 pay
karşılığı 7.443.427,50 TL nominal değerde olmasına
3- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerin
altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin
Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) çerçevesinde , baz fiyattan yüksek olanın saptanarak
belirlenmesine,
4- 7.443.427,50 TL nakit borcun ödenmesi amacıyla ( Sermaye Avansı Hesabında Takip
Edilen ) ihraç edilmesi planlanan 7.443.427,50 nominal değerindeki payların nihai
tutarının , Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satış İşlemleri pazarında işlem gerçekleştirmek
amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat
dikkate alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine
5- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,00 TL ‘den az olması durumunda her 1,00 TL nominal payın , 1 TL bedel ile yukarıda 1.maddede adı geçen kişilere satılmasına ,
6- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,
Katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789735
BIST