***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bu süreç de, Tahsisli Sermaye Artırımına katılan Yatırımcılarda artış olduğundan düzeltilmesi gerekmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.990.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.433.427,5Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 104.950 0 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 NâmaB Grubu, MARKA, TREIFTY00019 20.885.050 7.443.427,5 35,63997 B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.990.000 7.443.427,500 35,46177Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NAZIM COŞAN, BURAK COŞAN, MUSTAFA SÖYLEMEZ, İSMAİL YILMAZ, ÖMER TÜZÜNOĞLU, HAYRETTİN CANSIZ, ATİLLA ALP, TOLGA EROL, TOLGA GÖKSEL, TEKİN YILMAZ,VEDAT USTA , UFUK KODAMAN,SİİRT BAYKAN JET TURİZM TAŞIMAEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca 02/10/2019 tarihinde yeniden toplanarak , Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin kararı aşagıdaki şekilde alarak , Sermaye Piyasası Kuruluna yeniden başvuru yapılmasına karar vermişlerdir, Tahsisli Sermaye artırımı için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen evraklar hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna teslim edilmiştir.1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ‘'Halka açık ortaklıklarınBedelli sermaye arttırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışıhükümleri çerçevesinde , tahsisli satış şeklinde , mevcut ortakların yeni pay almahaklarının tamamen kısıtlanarak , bedelli sermaye arttırımı suretiyle , Şirketimiz çıkarılmışsermayesinin 20.990.000 TL' den 28.433.427,50 TL'ye arttırılmasına ve arttırılmasıplanlanan 7.443.427,50 TL'yi temsil eden payların , Nazım Coşan'a olan 5.200.000 TL,İsmail Yılmaz'a olan 500.000 TL, Burak Coşan'a olan 299.527,50 TL, Tekin Yılmaz'aolan 165.800 TL, Mustafa Söylemez'e olan 20.000 TL, Ömer Tüzünoğlu'na olan 120.000TL, Hayrettin Cansız'a 626.000 TL, Atilla Alp'e olan 119.600 TL, Tolga Erol'a 60.000 TL,Tolga Göksel 90.000 TL, Vedat Usta 19.500 TL, Ufuk Kodaman 213.000 TL, Siirt BaykanJet Turizm Taşıma 10.000 TL olan nakit borcun ödenmesini teminen , muaccel alacaklarıkarşılığında yukarıda adı geçen kişilere tahsis edilmesine2- Karar tarihi itibariyle nominal 1,00 TL olarak dikkate alınarak, bu aşamada arttırılmasıplanlanan 7.443.427,50 TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin B Grubuhamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 7.443.427,50 paykarşılığı 7.443.427,50 TL nominal değerde olmasına3- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerinaltında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkinUygulama Usulü ve Esasları (UUE) çerçevesinde , baz fiyattan yüksek olanın saptanarakbelirlenmesine,4- 7.443.427,50 TL nakit borcun ödenmesi amacıyla ( Sermaye Avansı Hesabında TakipEdilen ) ihraç edilmesi planlanan 7.443.427,50 nominal değerindeki payların nihaitutarının , Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satış İşlemleri pazarında işlem gerçekleştirmekamacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyatdikkate alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine5- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,00 TL ‘den az olması durumunda her 1,00 TL nominal payın , 1 TL bedel ile yukarıda 1.maddede adı geçen kişilere satılmasına ,6- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,Katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789735BIST