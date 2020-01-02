***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.01.2020 13:46
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806589
BIST
14:20115.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 803,49
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:205,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0131
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9599
En Düşük
5,9430
14:206,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:20291,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,33
|Açılış
|: 291,50
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,89
|128.728.627
|% 16,43
|
|DURDO
|15,67
|8.230.367
|% 11,61
|
|SANFM
|5,57
|3.011.750
|% 11,40
|
|CRFSA
|5,21
|82.961.400
|% 10,62
|
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|IHGZT
|6,30
|7.028.632
|% -7,49
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,59
|790.394.739
|% 0,90
|
|PETKM
|3,85
|468.329.457
|% 1,05
|
|IPEKE
|8,49
|413.761.370
|% 9,97
|
|KOZAA
|10,50
|409.157.919
|% 4,69
|
|HALKB
|6,06
|387.260.635
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,73
|376.289.924
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,79
|238.273.546
|% 1,70
|
|PETKM
|3,85
|468.329.457
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|241.103.839
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,48
|140.943.315
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8418
|7,8812
|% -0,17
|
|Frank
|6,1174
|6,1543
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5837
|1,5916
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|4,31
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,27
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|2,80
|
|Yarım
|929
|953
|1,35
|
|Çeyrek
|466
|476
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,24
|66,24
|0,24
|
Seans Raporu
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14:33BRMEN
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14:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, IPEKE