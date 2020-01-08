***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.01.2020 19:27
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadili 08.01.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809690
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9058
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0670
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
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5,9850
En Düşük
5,9003
18:056,5651
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,0923
|Açılış
|: 6,6260
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|Önceki Kapanış
|: 6,6650
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6,6817
En Düşük
6,5610
18:05296,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -5,86
|Açılış
|: 295,99
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
295,53
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7121
|7,7508
|% -1,28
|
|Frank
|6,0393
|6,0757
|% -1,42
|
|Riyal
|1,5691
|1,5770
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-13,76
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-5,89
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,16
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,39
|65,39
|-2,88
|