***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3/8 Beyoğlu/İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksÖmer Avni Mah. Dümen Sok.Dümen Apt. No:3/8 Beyoğlu/İstanbul 0212 334 88 50 0212 334 88 52Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURULLAH EMRE NARİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU BAŞKAN-BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYESİERKUT ÖZTÜRK MARTI MYRA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici MARTI MYRA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜFIRAT KAYA MARTI RESORT VE MARTI LA PERLA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ YöneticiELİF YALÇIN MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809693BIST