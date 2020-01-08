***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.01.2020 19:30
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3/8 Beyoğlu/İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ömer Avni Mah. Dümen Sok.Dümen Apt. No:3/8 Beyoğlu/İstanbul 0212 334 88 50 0212 334 88 52
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURULLAH EMRE NARİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU BAŞKAN-BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYESİ
ERKUT ÖZTÜRK MARTI MYRA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici MARTI MYRA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ
FIRAT KAYA MARTI RESORT VE MARTI LA PERLA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici
ELİF YALÇIN MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809693
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9058
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0670
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9003
18:056,5651
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,0923
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,5610
18:05295,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -5,89
|Açılış
|: 295,99
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
295,53
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7107
|7,7494
|% -1,30
|
|Frank
|6,0379
|6,0743
|% -1,44
|
|Riyal
|1,5688
|1,5767
|% -1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-13,12
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,18
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|-3,02
|