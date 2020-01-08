***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziTekirova Mah.Şehir Er Hasan Yılmaz Cad.N14/1 Kemer AntalyaYeni Şirket MerkeziÖmer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. N3/8 Beyoğlu/İstanbulDeğişiklik Tarihi08/01/2020AçıklamalarŞirket merkez adresinin İstanbul iline taşınma işlemleri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.01.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Şirket merkez yeni adresi ve iletişim bilgileri aşağıdadır.Adres: Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. N3/8 Beyoğlu/İstanbulTel: 0212 3348850 Faks: 0212 3348852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809691BIST