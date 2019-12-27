***MARTI* *MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
27.12.2019 12:46
***MARTI******MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler [MARTI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün (27.12.2019) medyada çıkan Şirketimiz ile Denizbank arasında devam eden kredi borcunun yeniden yapılandırma görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığına dair haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
Şirketimiz ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından Denizbank ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan ve Banka tarafından takibe konu edilen kredilerle ilgili yapılandırma görüşmeleri halen devam etmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamu ile tam ve zamanında paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805521
BIST
13:43113.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 253,16
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:435,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0206
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9527
En Düşük
5,9292
13:436,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6360
En Düşük
6,5741
13:43289,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,76
|Açılış
|: 289,08
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,19
|102.598.389
|% 12,94
|
|HDFGS
|2,46
|59.021.043
|% 10,81
|
|KENT
|172,60
|8.961.158
|% 10,08
|
|UNYEC
|5,45
|3.695.269
|% 9,88
|
|ISGYO
|1,49
|150.147.513
|% 9,56
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,36
|58.351.195
|% -8,97
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,42
|157.920.049
|% -8,19
|
|FMIZP
|49,78
|19.303.032
|% -7,13
|
|ISFIN
|4,07
|570.281.030
|% 3,04
|
|THYAO
|13,98
|262.289.561
|% 0,14
|
|IPEKE
|7,99
|187.115.149
|% 0,13
|
|KOZAA
|10,27
|186.284.681
|% 0,20
|
|SMART
|10,42
|157.920.049
|% -8,19
|
|ISFIN
|4,07
|570.281.030
|% 3,04
|
|ISGYO
|1,49
|150.147.513
|% 9,56
|
|ALBRK
|1,44
|60.633.213
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,09
|44.970.546
|% -0,91
|
|OZGYO
|1,58
|65.503.401
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7507
|7,7896
|% 0,77
|
|Frank
|6,0676
|6,1042
|% 0,79
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-0,56
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
|