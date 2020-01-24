***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 20:15
***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2020-15.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.
10.01.2020 ve 15.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak bağlı ortaklığımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bir taşınmazının ertelenen satışı için yasal süreç içerisinde 08.04.2020 tarihi belirlenmiştir.
Gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814443
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0106
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
18:056,5576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5479
18:05300,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,42
|Açılış
|: 300,65
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
301,14
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7508
|7,7897
|% -0,19
|
|Frank
|6,0974
|6,1341
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|11,70
|
|Altın Gr.
|301
|301
|2,53
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,07
|