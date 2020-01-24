***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2020-15.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.10.01.2020 ve 15.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak bağlı ortaklığımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bir taşınmazının ertelenen satışı için yasal süreç içerisinde 08.04.2020 tarihi belirlenmiştir.Gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814443BIST