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***MEMSA* *ARCLK* *PKENT* *KLGYO* *FORMT* *GUSGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

20.12.2019 17:25
GÜNCEL HABERLER



***MEMSA******ARCLK******PKENT******KLGYO******FORMT******GUSGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu-DÜZELTME
İlgili Şirketler ARCLK, FORMT, GUSGR, KLGYO, MEMSA, PKENT

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ARCLK 1 ARÇELIK A.S. E HÜLYA ULUS 676,466
FORMT 2 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E ANIL ÖZGÜR 52.206,052
GUSGR 3 GÜNES SIGORTA A.S. E TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HIZMETLILERI EMEKLI VE SAGLIK YA 27.054.000,000
GUSGR 4 GÜNES SIGORTA A.S. E VAKIFBANK PERSONELI ÖZEL SOSYAL GÜVENLIK HIZMETLER 54.000.000,000
KLGYO 5 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E CÜNEYT GÜLER 251.997,000
MEMSA 6 MENSA SINAI TICARET VE MALI YATIRIMLAR A.S. E MEHMET ULUTAS 300.000,000
PKENT 7 PETROKENT TURIZM A.S. E OSMAN NURI GÖRMEZ 4,800

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804615


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AYCES 9,48 4.628.692 % 14,91  
ESCOM 1,39 6.421.063 % 13,01  
GOODY 3,98 165.952.258 % 10,56  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7208 7,7596 % 0,12  
Frank 6,0275 6,0638 % -0,43  
Riyal 1,5782 1,5861 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.480 1.480 0,28  
Altın Gr. 282 283 -0,21  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,20 17,22 0,13  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,03  
B. Petrol 66,27 66,27 -0,27  
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