GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MEMSA* *ARCLK* *PKENT* *KLGYO* *FORMT* *GUSGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

20.12.2019 17:40
GÜNCEL HABERLER



***MEMSA******ARCLK******PKENT******KLGYO******FORMT******GUSGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ARCLK, FORMT, GUSGR, KLGYO, MEMSA, PKENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kuruluşumuz tarafından 16:57:06'da ARÇELIK A.S., FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S.,  GÜNES SIGORTA A.S.,  KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.,  MENSA SINAI TICARET VE MALI YATIRIMLAR A.S. ve  PETROKENT TURIZM A.S.  şirketlerine ait  yapılan duyuru sehven "SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu" şeklinde yayınlanmış olup 17:24:12 de "Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm" duyurusu şeklinde yayınlanarak düzeltilmiştir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804626


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:38111.242
Değişim :  0,58% |  642,34
Açılış :  111.041  
Önceki Kapanış :  110.599  
En Yüksek
111.636 En Düşük
110.859
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 8,40 740.438.001 % 20,00  
MTRYO 7,01 10.817.524 % 14,92  
AYCES 9,48 4.628.730 % 14,91  
ESCOM 1,39 6.430.163 % 13,01  
GOODY 3,99 166.247.575 % 10,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7173 7,7560 % 0,08  
Frank 6,0270 6,0633 % -0,44  
Riyal 1,5781 1,5861 % -0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 -0,12  
Altın Gr. 282 283 -0,22  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,19 17,24 0,14  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,02  
B. Petrol 66,37 66,37 -0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru