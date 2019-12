***MEMSA* *ARCLK* *PKENT* *KLGYO* *FORMT* *GUSGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***MEMSA******ARCLK******PKENT******KLGYO******FORMT******GUSGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ARCLK, FORMT, GUSGR, KLGYO, MEMSA, PKENT]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuruluşumuz tarafından 16:57:06'da ARÇELIK A.S., FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S., GÜNES SIGORTA A.S., KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S., MENSA SINAI TICARET VE MALI YATIRIMLAR A.S. ve PETROKENT TURIZM A.S. şirketlerine ait yapılan duyuru sehven "SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu" şeklinde yayınlanmış olup 17:24:12 de "Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm" duyurusu şeklinde yayınlanarak düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804626BIST