***MEMSA* *ARCLK* *PKENT* *KLGYO* *FORMT* *GUSGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
20.12.2019 17:40
***MEMSA******ARCLK******PKENT******KLGYO******FORMT******GUSGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARCLK, FORMT, GUSGR, KLGYO, MEMSA, PKENT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuruluşumuz tarafından 16:57:06'da ARÇELIK A.S., FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S., GÜNES SIGORTA A.S., KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S., MENSA SINAI TICARET VE MALI YATIRIMLAR A.S. ve PETROKENT TURIZM A.S. şirketlerine ait yapılan duyuru sehven "SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu" şeklinde yayınlanmış olup 17:24:12 de "Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm" duyurusu şeklinde yayınlanarak düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804626
BIST
17:38111.242
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|IPEKE
|8,40
|740.438.001
|% 20,00
|
|MTRYO
|7,01
|10.817.524
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.730
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.430.163
|% 13,01
|
|GOODY
|3,99
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|% 10,83
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|GLBMD
|1,61
|18.622.713
|% -14,81
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|EUKYO
|1,76
|7.866.850
|% -14,56
|
|FLAP
|4,39
|64.830.877
|% -13,41
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|EUYO
|1,19
|10.777.008
|% -12,50
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|ETYAT
|1,30
|18.685.510
|% -10,34
|
|KOZAA
|10,36
|1.191.786.791
|% 9,75
|
|THYAO
|13,73
|924.126.940
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,40
|740.438.001
|% 20,00
|
|SISE
|5,25
|401.183.056
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,60
|392.743.482
|% 3,88
|
|IHLGM
|0,97
|187.075.783
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,70
|274.788.312
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,44
|176.612.994
|% 0,70
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|KOZAA
|10,36
|1.191.786.791
|% 9,75
|
|KRDMD
|2,55
|260.407.214
|% -0,39
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7173
|7,7560
|% 0,08
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|Frank
|6,0270
|6,0633
|% -0,44
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|Riyal
|1,5781
|1,5861
|% -0,10
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,12
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
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|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,17
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