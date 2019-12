***MEMSA* *ARCLK* *PKENT* *KLGYO* *FORMT* *GUSGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu









***MEMSA******ARCLK******PKENT******KLGYO******FORMT******GUSGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusuİlgili Şirketler ARCLK, FORMT, GUSGR, KLGYO, MEMSA, PKENTSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAARCLK 1 ARÇELIK A.S. E HÜLYA ULUS 676,466FORMT 2 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E ANIL ÖZGÜR 52.206,052GUSGR 3 GÜNES SIGORTA A.S. E TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HIZMETLILERI EMEKLI VE SAGLIK YA 27.054.000,000GUSGR 4 GÜNES SIGORTA A.S. E VAKIFBANK PERSONELI ÖZEL SOSYAL GÜVENLIK HIZMETLER 54.000.000,000KLGYO 5 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E CÜNEYT GÜLER 251.997,000MEMSA 6 MENSA SINAI TICARET VE MALI YATIRIMLAR A.S. E MEHMET ULUTAS 300.000,000PKENT 7 PETROKENT TURIZM A.S. E OSMAN NURI GÖRMEZ 4,800(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804600BIST