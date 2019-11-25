***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.11.2019 09:39
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdullah Gökhan Semiz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800231
BIST
14:28105.716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -872,64
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.715
14:285,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0333
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:286,3329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:28269,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,75
|Açılış
|: 269,38
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.457.528
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,66
|53.474.102
|% 19,28
|
|MTRYO
|2,34
|4.470.203
|% 14,71
|
|ESCOM
|1,20
|23.016.670
|% 14,29
|
|TSPOR
|1,83
|78.778.069
|% 13,66
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|OYLUM
|4,31
|4.886.828
|% -5,69
|
|AKENR
|0,90
|20.640.657
|% -5,26
|
|RYGYO
|2,38
|2.308.865
|% -5,18
|
|ISBTR
|22.589,80
|225.909
|% -4,89
|
|THYAO
|13,52
|1.473.458.962
|% -0,88
|
|GARAN
|9,97
|373.319.412
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,40
|362.101.291
|% 1,27
|
|PETKM
|3,69
|279.722.983
|% -0,54
|
|ASELS
|19,04
|254.371.565
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,40
|362.101.291
|% 1,27
|
|THYAO
|13,52
|1.473.458.962
|% -0,88
|
|IEYHO
|0,40
|35.602.348
|% -4,76
|
|PETKM
|3,69
|279.722.983
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,45
|101.452.332
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3775
|7,4145
|% 0,89
|
|Frank
|5,7363
|5,7709
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5276
|1,5353
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-3,92
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,38
|
|Yarım
|860
|882
|0,18
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|-0,01
|
Seans Raporu
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14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1056, 39 kaybederek (% -0.80 ) 130, 290
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