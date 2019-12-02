***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2019 12:17
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 02.12.2019
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801211
BIST
12:45107.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 356,41
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
12:455,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7377
12:456,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
12:45272,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,34
|Açılış
|: 272,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.021.110
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,38
|156.415.462
|% 18,15
|
|DOKTA
|40,00
|123.049
|% 15,94
|
|DERAS
|3,79
|69.016.119
|% 14,16
|
|ALCAR
|54,75
|11.783.393
|% 12,42
|
|EGCEY
|0,36
|8.262
|% -7,69
|
|BASCM
|2,35
|5.765
|% -6,00
|
|AVTUR
|2,03
|16.953.411
|% -5,58
|
|VAKFN
|2,13
|26.599.748
|% -4,05
|
|AYCES
|8,32
|2.162.935
|% -3,26
|
|THYAO
|13,66
|493.110.150
|% 0,37
|
|GARAN
|10,06
|195.650.505
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,37
|179.804.550
|% -0,84
|
|ASELS
|18,91
|167.364.336
|% 0,53
|
|YKSLN
|6,38
|156.415.462
|% 18,15
|
|KRDMD
|2,37
|179.804.550
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|56.994.595
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,43
|60.085.097
|% 1,42
|
|ISFIN
|2,88
|116.104.757
|% 0,00
|
|KARSN
|1,41
|52.238.297
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4681
|7,5055
|% 0,33
|
|Frank
|5,7843
|5,8191
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5268
|1,5345
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,87
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|0,69
|
|Yarım
|869
|891
|0,34
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,17
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|0,77
|