***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.12.2019 12:53
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bülent Us tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801976
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
18:05273,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 273,08
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.639.048
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.841.871
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.585.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.559.577
|% 19,85
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|AYCES
|7,50
|2.172.895
|% -7,98
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,70
|1.028.802.930
|% 4,01
|
|THYAO
|13,79
|983.391.394
|% 0,22
|
|GARAN
|10,34
|359.300.281
|% 1,37
|
|AKBNK
|7,77
|339.670.051
|% 0,78
|
|PETKM
|3,63
|336.227.353
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,49
|286.663.885
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|209.284.245
|% 8,20
|
|PETKM
|3,63
|336.227.353
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,46
|37.672.597
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,41
|205.195.923
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5429
|7,5807
|% 0,40
|
|Frank
|5,7938
|5,8287
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5296
|1,5373
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|1,81
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,51
|63,51
|0,51
|