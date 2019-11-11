***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat125.000 95.000 125.000Satışların Maliyeti-325.105TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)125.000 -230.105 125.000BRÜT KAR (ZARAR)125.000 -230.105 125.000Genel Yönetim Giderleri-2.222.317 -1.285.713 -1.633.412 -745.588Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler338.916 64.662 357.428 539.599Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-214.312 -10.104.194 -207.399 -1.723.332ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.972.713 -11.555.350 -1.358.383 -1.929.321Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler739.734 1.708.555 437.482 127.146Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15.118 -1.648.157 -15.118 -118.658FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.248.097 -11.494.952 -936.019 -1.920.833Finansman Giderleri-2.222.490 -99.929 -2.147.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.470.587 -11.594.881 -3.083.511 -1.920.833Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri625.630 -989.869 583.735 450.477Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri625.630 -989.869 583.735 450.477SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.844.957 -12.584.750 -2.499.776 -1.470.356DÖNEM KARI (ZARARI)-2.844.957 -12.584.750 -2.499.776 -1.470.356Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-2.844.957 -12.584.750 -2.499.776 -1.470.356Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI215.286 584.229Dönem Karı (Zararı)-2.844.957 -12.584.750Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.844.957 -12.584.750Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.407.007 7.818.809Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.000.942 459.380Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-56.913Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-56.913Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-133.882 59.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-133.882 59.729Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.222.490 6.249.433Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.222.490 99.929Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6.149.504Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-625.630 989.869Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler60.398Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler60.398İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler724.768 5.350.170Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-395.260 69.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-395.260 69.131Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-325.105Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-147.106Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-221.437 5.746.737İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-221.437 5.746.737Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)379.029Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-141.736 -927.297İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-927.412İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-141.736 115İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.251.278 786.704Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.251.278 1.998.303Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.211.599Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları286.818 584.229Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-71.532YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI382.152 60.398Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri689.280 60.398Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri689.280 60.398Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-307.128FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-593.547 -643.340Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-593.547 -643.340Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-593.547 -643.340YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.891 1.287NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.891 1.287DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.832 5.640DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.723 6.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13.723 9.832Ticari Alacaklar395.260İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar395.260Diğer Alacaklar2.676.272 2.500.708İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.261.953 2.467.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar414.319 33.679Stoklar24.700 24.700Peşin Ödenmiş Giderler200.067 39.875İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler200.067 39.875Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.191 8.191Diğer Dönen Varlıklar359.641 393.469İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar359.641 393.469ARA TOPLAM3.677.854 2.976.775TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.677.854 2.976.775DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar90.000 90.000Diğer Finansal Yatırımlar90.000 90.000Maddi Duran Varlıklar170.883.646 187.058.194Diğer Maddi Duran Varlıklar170.883.646 187.058.194Peşin Ödenmiş Giderler13.086İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13.086TOPLAM DURAN VARLIKLAR170.973.646 187.161.280TOPLAM VARLIKLAR174.651.500 190.138.055KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.859.841 1.037.740İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.859.841 1.037.740Banka Kredileri4.859.841 1.037.740Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.087.500İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.087.500Banka Kredileri2.087.500Ticari Borçlar641.923 863.360İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar641.923 863.360Diğer Borçlar59.344.238 84.009.922İlişkili Taraflara Diğer Borçlar53.320.967 49.505.128İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.023.271 34.504.794Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.000 361.333İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.000 361.333Kısa Vadeli Karşılıklar2.256.470 2.254.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.917Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.254.553 2.254.553Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.087.074 281.046İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.087.074 281.046ARA TOPLAM94.299.546 90.895.454TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.299.546 90.895.454UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar54.367.142 54.620.689İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar54.367.142 54.620.689Banka Kredileri54.367.142 54.620.689Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar540.317 161.288Uzun Vadeli Karşılıklar278.168 412.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar278.168 412.050Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü160.797 798.530TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.346.424 55.992.557TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER149.645.970 146.888.011ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.005.530 43.250.044Ödenmiş Sermaye162.000.000 162.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24.445.251 24.445.251Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-344.283 -344.283Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10.877.512 10.877.512Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-19.048.816 -19.048.816Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.821.825 69.209.382Diğer Kazançlar (Kayıplar)53.821.825 69.209.382Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.451 41.451Yasal Yedekler41.451 41.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-203.942.453 -188.458.343Net Dönem Karı veya Zararı-2.844.957 -15.472.110TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.005.530 43.250.044TOPLAM KAYNAKLAR174.651.500 190.138.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler162.000.000 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 76.954.876 41.451 -203.708.658 -7.678.582 43.538.751 43.538.751Diğer Düzeltmeler-11.145.327 -11.145.327 -11.145.327Transferler-16.977.862 -10.424.370 10.424.370 -16.977.862 -16.977.862Dönem Karı (Zararı)-12.584.750 -12.584.750 -12.584.750Dönem Sonu Bakiyeler162.000.000 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 59.977.014 41.451 -225.278.355 -9.838.962 2.830.812 2.830.812Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler162.000.000 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 69.209.382 41.451 -188.458.343 -15.472.110 43.250.044 43.250.044Transferler-15.484.110 15.472.110 -12.000 -12.000Dönem Karı (Zararı)-2.844.957 -2.844.957 -2.844.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-42.909 -15.344.648 -15.387.557 -15.387.557Dönem Sonu Bakiyeler162.000.000 24.445.251 -344.283 10.877.512 -19.048.816 -42.909 53.864.734 41.451 -203.942.453 -2.844.957 25.005.530 25.005.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.844.957 -12.584.750 -2.499.776 -1.470.356DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.344.648 -7.745.494 15.344.648 -7.742.587Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.387.557 -8.944.372 15.372.570 -6.277.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.909 -27.922Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 1.198.878 -1.464.687Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.198.878 -1.464.687Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.344.648 -7.745.494 15.344.648 -7.742.587TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.499.691 -20.330.244 12.844.872 -9.212.943Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları12.499.691 -20.330.244 12.844.872 -9.212.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798136BIST