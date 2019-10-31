***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT Halk Bankası ile şirketler grubumuz arasındaki protokol kapsamında, 1.037.500 TL tutar ve 28.02.2019 esas vadeli, son ödeme tarihi 31.10.2019 olan takside mahsuben daha önce yapılan 440.000 TL tutarlı ödemeye ilaveten bakiye 597.500 TL'nin tamamının (50.000 TL kısmı 14.10.2019 tarihinde ve 547.500 TL kısmı bugün olmak üzere) şirketimizin Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş (ve ilişkili taraflarınca) ödendiği öğrenilmiştir. Protokole göre bir sonraki taksidin esas vade tarihi 30.11.2019 ve tutarı 1.050.000 TL'dirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795772BIST