***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2019 10:25
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T Halk Bankası ile şirketler grubumuz arasındaki protokol kapsamında, 1.037.500 TL tutar ve 28.02.2019 esas vadeli, son ödeme tarihi 31.10.2019 olan takside mahsuben daha önce yapılan 440.000 TL tutarlı ödemeye ilaveten bakiye 597.500 TL'nin tamamının (50.000 TL kısmı 14.10.2019 tarihinde ve 547.500 TL kısmı bugün olmak üzere) şirketimizin Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş (ve ilişkili taraflarınca) ödendiği öğrenilmiştir. Protokole göre bir sonraki taksidin esas vade tarihi 30.11.2019 ve tutarı 1.050.000 TL'dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795772
BIST
12:1599.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 411,01
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:155,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0144
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:156,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:15276,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,23
|Açılış
|: 276,39
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,42
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.405.981
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,60
|17.131.212
|% 15,94
|
|BOYP
|16,04
|3.006.295
|% 12,96
|
|DENIZ
|26,12
|24.886.072
|% 12,39
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,73
|10.681.682
|% -10,22
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,44
|1.150.148
|% -4,83
|
|THYAO
|11,71
|216.859.340
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,01
|131.439.732
|% 1,15
|
|EREGL
|6,65
|112.170.365
|% 1,06
|
|GARAN
|9,32
|103.946.182
|% 0,98
|
|FENER
|15,46
|83.746.860
|% 1,31
|
|ISFIN
|2,63
|77.858.138
|% 0,38
|
|AVGYO
|1,25
|34.341.104
|% 7,76
|
|EKGYO
|1,21
|29.365.396
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,72
|17.362.905
|% -1,37
|
|IHLAS
|0,56
|12.678.622
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3796
|7,4166
|% 0,68
|
|Frank
|5,7689
|5,8036
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5197
|1,5273
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,26
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.855
|0,00
|
|Tam
|1.821
|1.867
|5,16
|
|Yarım
|880
|903
|2,49
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,55
|60,55
|0,31
|
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