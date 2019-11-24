***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2019 21:38
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İlgi: 04.01.2019-08.01.2019-25.01.2019 tarihli açıklamalarımız
Şirketimizin 20.11.2019 tarihli genel kurul toplantısının hemen ardından çeşitli mecralarda şirketimiz hakkında bazı spekülasyonların başlatıldığı görülmekte ve bunlar yakından izlenmektedir. Bu spekülasyon ve paylaşımlara ilişkin olarak hukuki inceleme süreci yürütülmektedir. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanunu ilgili maddeleri çerçevesinde Kurul'a da şikayette bulunulacaktır. Bu minvalde, yatırımcılarımızın özellikle şirketimiz hisse senetlerinin değerine ilişkin paylaşımlara itibar etmemelerini, somut olmayan ve teyit edilmemiş spekülasyonlara karşı dikkatli olmalarını, alım-satım kararlarını verirken şirketimizin mali tabloları ve özel durum açıklamalarını dikkate alarak karar vermelerinin gereğini şu aşamada kamuya açıklanmamış mahiyette herhangi bir planlamamızın bulunmadığını,şirketimizin ödenmiş sermayesinin önemli kısmının geçmiş yıl zararları nedeniyle kaybedilmiş olduğunu ve buna yönelik olarak TTK376 maddesi kapsamında alınacak tedbirlerin şirketimizin yakın zamanda toplantıya davet edilecek olan Genel Kurul tarafından karara bağlanacağını, yönetimimizin geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hisse senedi alım satım kararlarından sorumlu tutulamayacağını, bu konularda şirketimiz tarafından daha önce ilgide belirtilen açıklamaların yapıldığını önemle hatırlatırız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800211
BIST
18:05106.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -216,79
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
18:055,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0152
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7236
En Düşük
5,6924
18:056,3004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3308
En Düşük
6,2944
18:05268,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,25
|Açılış
|: 268,77
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,33
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.423.096
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|47.323.262
|% 19,89
|
|KLNMA
|48,46
|6.150.501
|% 14,78
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|SANKO
|5,62
|32.878.391
|% 12,85
|
|KLGYO
|2,97
|104.673.532
|% -12,39
|
|INFO
|4,50
|4.549
|% -10,00
|
|MGROS
|22,80
|232.120.925
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|46.703
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,61
|26.247.958
|% -5,85
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|GARAN
|10,12
|338.161.793
|% -0,88
|
|ASELS
|19,26
|311.786.543
|% -0,26
|
|PETKM
|3,71
|296.165.588
|% -0,54
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|OZGYO
|1,37
|218.564.290
|% 0,00
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|EKGYO
|1,46
|126.656.221
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3115
|7,3482
|% -0,31
|
|Frank
|5,7050
|5,7394
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5190
|1,5267
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|-2,49
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|7,29
|
|Yarım
|863
|885
|3,52
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,76
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-0,42
|
Seans Raporu
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -438, 61 kaybederek (% -0.33 ) 131, 273
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi OZGYO, THYAO, AKENR
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17:57XU100
Endeks 106, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 6, 616.00 milyon TL de
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17:56BRKSN
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 283, 430 adet işlem
-
17:55RYGYO
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 923, 501 adet işlem