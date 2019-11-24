***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 04.01.2019-08.01.2019-25.01.2019 tarihli açıklamalarımızŞirketimizin 20.11.2019 tarihli genel kurul toplantısının hemen ardından çeşitli mecralarda şirketimiz hakkında bazı spekülasyonların başlatıldığı görülmekte ve bunlar yakından izlenmektedir. Bu spekülasyon ve paylaşımlara ilişkin olarak hukuki inceleme süreci yürütülmektedir. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanunu ilgili maddeleri çerçevesinde Kurul'a da şikayette bulunulacaktır. Bu minvalde, yatırımcılarımızın özellikle şirketimiz hisse senetlerinin değerine ilişkin paylaşımlara itibar etmemelerini, somut olmayan ve teyit edilmemiş spekülasyonlara karşı dikkatli olmalarını, alım-satım kararlarını verirken şirketimizin mali tabloları ve özel durum açıklamalarını dikkate alarak karar vermelerinin gereğini şu aşamada kamuya açıklanmamış mahiyette herhangi bir planlamamızın bulunmadığını,şirketimizin ödenmiş sermayesinin önemli kısmının geçmiş yıl zararları nedeniyle kaybedilmiş olduğunu ve buna yönelik olarak TTK376 maddesi kapsamında alınacak tedbirlerin şirketimizin yakın zamanda toplantıya davet edilecek olan Genel Kurul tarafından karara bağlanacağını, yönetimimizin geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hisse senedi alım satım kararlarından sorumlu tutulamayacağını, bu konularda şirketimiz tarafından daha önce ilgide belirtilen açıklamaların yapıldığını önemle hatırlatırız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800211BIST