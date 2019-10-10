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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

10.10.2019 18:25
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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Açıklamalar

       Şirketimizin 10.04.2019 tarihli duyurusu çerçevesinde, 01.01.2018-31.12.2018 tarih aralığını esas mali tabloların tetkiki neticesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, 15.09.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncıMaddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih-11/352 sayılı ve 04/10/2018 tarih 49/126 sayılı kararları  uyarınca, şirketimizin sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığı tespit edildiği ve şirket genel kurulunun kanunda tanımlı şu üç işlemden birisine karar vermesinin zorunlu olduğu ilan edilmişti:
a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesi ve kanunun 473 ila 475. Maddelerine göre sermayenin azaltılması,
b) Sermayenin tamamlanması,
c)  Sermayenin arttırılması
Bu kapsamda, şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yapılan çalışmalar neticesinde 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket ortaklarının görüşüne ve onayına sunulmak üzere,
· Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı geçmiş yıllar zararlarına mahsuben olmak üzere,  %85,18 oranında ve 138.000.000 TL tutarında azaltılarak 24.000.000 TL'ye düşürülmesinin ve şirketimizin esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 nolu  maddesinin bu doğrultuda tadilinin  şirketin Genel Kurulu'na önerilmesi ve onayına sunulmasına
·Sermaye azaltımına konu fonların tespiti amacıyla Yeminli Mali Müşavir raporu düzenletilmesine
· Sermaye azaltımının hukuki ve ticari nedenleri, izlenecek yöntem ve şirkete etkileri hakkında iş bu karara ek raporun kabul edilmesine ve genel kurul onayına sunulmasına
· Gerekli iş ve işlemler ile alakalı esas sözleşme tadil metninin ve diğer belgelerin hazırlanarak genel kurul onayını müteakip genel kurul dökümanları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına
· Yapılması lüzumlu işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sn Faik Ulutaş ile kendisinin gerekli göreceği şirketimiz personelinin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792411


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