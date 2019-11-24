***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi:10.10.2019 tarihli açıklamamızİlgi açıklamamız kapsamında, şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kanuni emredicilik ve zorunluluk nedeniyle başlatmış olduğu TTK376 maddesi kapsamındaki değerlendirme ve duyurular ile genel kurul ilanı hakkında bazı yatırımcılardan gelen sorular üzerine yapılan güncellemedir.Şirketimizin kamuya açıklanan mali tablolarının tetkiki neticesinde, şirketimizin birikmiş geçmiş yıllar zararları ve bir kısım borçları sebebiyle öz kaynaklarının toplamda %85'inin kaybedildiği görülmektedir. Yatırımcılarımızın soruları, ilgili kanun maddesinin bir bendinde yer alan, "şirketin öz kaynaklarının kaybına ilişkin ciddi ibarelerin bulunması halinde işletme yönetiminin şirketin aktif ve pasiflerini çeşitli yöntemlerle değerlemeye tabi tutarak ara dönem bilançosu oluşturma yönünde tasarrufta bulunması" şeklinde özetlenebilecek kısmına ilişkin olup, şirketimizin öz kaynak kaybının tutarının 136.747.302 TL ile KESİN olması nedeniyle, söz konusu bendde yer alan ara dönem bilançosu hazırlatılması imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca şirketimizin maddi duran varlıklarının toplam bilanço değeri 171.141.073 TL düzeyinde bulunmakta olduğundan, herhangi bir yeniden değerleme ve ara dönem bilanço hazırlanması hususunun şirketimizin öz kaynak yapısını düzeltemeyeceği anlaşılmaktadır. Şirketimiz yönetiminin sermaye azaltımı şeklindeki önerisi, şirket ortaklarının varsa diğer önerileri ile birlikte Genel Kurul tarafından müzakere edilecek ve neticesine göre kanunda gerekli işlemler yürütülecektir. Şirket ortakları Genel Kurul'a şirketin sermaye kaybını giderici başkaca öneriler sunabilir,sermaye azaltım oranının değiştirilmesini veya sermayenin artırılmasını teklif edebilir. Şirketimizin mali durumu ve mal varlığı üzerindeki ipotek- rehinler sebebiyle aktif satışı yaparak hissedarlarına geri ödeme yapması,hisse geri alım programı duyurulması gibi seçenekler söz konusu olamamaktadır. Kanun maddesi kapsamındaki bir diğer seçenek olan "mevcut sermaye ile yetinilmesi" seçeneğinin ifası yine aynı ipotek-rehinler sebebiyle mümkün olamayacaktır. Hal böyleyken konu hakkında bilgisi sınırlı kişilerce yapılan spekülasyonlara itimat edilmemesi lüzumludur. Bu tür spekülasyonlar doğrultusunda hareket edilerek verilecek alım-satım kararlarından şirket yönetimimiz sorumlu değildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800212BIST