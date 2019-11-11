***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 18:31
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 398.917.705 351.700.116 176.454.471 166.555.964
Satışların Maliyeti
24 -375.038.770 -337.610.981 -161.596.916 -159.248.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.878.935 14.089.135 14.857.555 7.307.565
BRÜT KAR (ZARAR)
23.878.935 14.089.135 14.857.555 7.307.565
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -3.721.467 -3.109.581 -1.133.894 -974.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 5.668.839 3.917.442 1.544.803 877.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -9.709.575 -18.321.380 -2.410.923 -2.746.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.116.732 -3.424.384 12.857.541 4.464.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 98 9.420 30 27
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -1.426.240 -7.174 -475.413 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.690.590 -3.422.138 12.382.158 4.464.332
Finansman Gelirleri
29 2.108.867 1.891.433 772.844 730.817
Finansman Giderleri
29 -21.409.589 -1.795.574 -5.045.038 -957.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.610.132 -3.326.279 8.109.964 4.237.958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.780.437 1.102.726 -2.259.108 -949.502
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.802.388 -2.222.207 -2.228.064 -1.188.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 21.951 3.324.933 -31.044 239.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.390.569 -2.223.553 5.850.856 3.288.456
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.390.569 -2.223.553 5.850.856 3.288.456
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.390.569 -2.223.553 5.850.856 3.288.456
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,09810000 -0,02950000 0,07760000 0,04360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.877.548 86.812.858
Dönem Karı (Zararı)
-7.390.569 -2.223.553
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.390.569 -2.223.553
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.770.092 16.170.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-17-16 8.364.143 7.587.237
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.347.821 1.303.149
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.347.821 1.303.149
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.695.022 11.501.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 274.475 292.379
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.969.497 11.208.746
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.719.044 -896.013
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.746.515 -1.167.014
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 4.465.559 271.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.687.179 -3.324.933
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
42.569 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.818.633 71.908.941
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.365 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-420.965 6.773.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -751.913 6.493.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 330.948 279.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
327.233 5.075.460
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 0 3.827.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 327.233 1.247.501
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -793.547 -678.872
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -1.261.546 -2.409.368
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.885 1.946.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 -403.286 285.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 535.171 1.661.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 330.738 274.792
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.212.632 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.212.632 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.630.400 65.732.311
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -41.482.992 64.174.412
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.147.408 1.557.899
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -4.584.700 -4.125.365
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.122.598 -680.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -1.122.598 -1.251.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 570.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.439.110 85.855.953
Ödenen Faiz
29 -3.425.530 -137.293
Alınan Faiz
29 987.092 1.094.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.647.346 -75.173.460
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -72.362.905
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 3.938
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.938
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-17 -1.647.346 -2.814.493
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.647.346 -2.814.493
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.524.407 -56.167
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
23 0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.005.151 0
Kredilerden Nakit Girişleri
52.005.151 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.345.437 -56.167
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.345.437 -56.167
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.307 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.000.487 11.583.231
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.541.478 -10.239.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
540.991 1.343.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
330.213 1.617.956
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
871.204 2.961.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 871.204 330.213
Finansal Yatırımlar
8 149.561 142.196
Ticari Alacaklar
9 22.301.500 21.003.987
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 17.878.601 17.360.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.422.899 3.643.144
Diğer Alacaklar
10 922.168 1.246.526
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 922.168 1.246.526
Stoklar
12 5.203.421 4.409.874
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.735.948 2.528.840
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 82.627 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.653.321 2.528.840
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.770.162 647.564
ARA TOPLAM
34.953.964 30.309.200
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 914.518 914.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.868.482 31.223.718
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 178.627 181.503
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 178.627 181.503
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 3.985.000 3.985.000
Maddi Duran Varlıklar
15 301.653.030 314.353.864
Arazi ve Arsalar
15.373.842 15.353.876
Binalar
280.211.718 293.111.359
Tesis, Makine ve Cihazlar
911.337 1.215.385
Taşıtlar
308.056 310.951
Mobilya ve Demirbaşlar
979.687 1.096.734
Özel Maliyetler
3.868.390 3.265.559
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 88.999 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.152.455 18.446.412
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
16.075.858 18.358.620
Diğer Haklar
76.597 87.792
Peşin Ödenmiş Giderler
13 67.920 13.482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
67.920 13.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
322.126.031 336.980.261
TOPLAM VARLIKLAR
357.994.513 368.203.979
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.039.146 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.039.146 0
Banka Kredileri
8 10.913.509 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
125.637 0
Ticari Borçlar
9 22.075.985 22.134.767
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 329.626 730.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 21.746.359 21.404.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 872.001 541.263
Diğer Borçlar
10 38.529.808 69.579.132
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 20.993.568 52.819.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 17.536.240 16.760.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
717.785 11.509
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
717.785 11.509
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 5.983.206 6.392.167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 2.801.083 956.222
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.752.766 19.643.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 379.757 300.902
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 17.373.009 19.342.506
ARA TOPLAM
99.771.780 119.258.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.771.780 119.258.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.746.206 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.746.206 0
Banka Kredileri
38.746.206 0
Diğer Borçlar
10 34.941.739 47.522.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 32.636.636 42.294.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6-10 2.305.103 5.228.685
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.839.689 3.333.333
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
3.839.689 3.333.333
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.044.222 6.219.961
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.040.849 686.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.040.849 686.650
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.615.600 1.710.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.228.305 59.473.742
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.000.085 178.732.210
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
175.994.428 189.471.769
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.563.247 60.946.042
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 59.563.247 60.946.042
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.213.888 61.375.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-650.641 -429.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.452.322 36.278.743
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.452.322 36.278.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 11.743.552 23.813.459
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.390.569 -13.192.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
175.994.428 189.471.769
TOPLAM KAYNAKLAR
357.994.513 368.203.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.293.133 -269.264 -49.758 2.968.274 14.907.460 8.032.618 148.540.065 148.540.065
Transferler
-655.037 8.687.655 -8.032.618 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-326.516 60.647.311 -2.223.553 58.097.242 58.097.242
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -2.223.553 -2.223.553 -2.223.553
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-326.516 60.647.311 0 60.320.795 60.320.795
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 43.638.096 -595.780 60.597.553 2.968.274 23.595.115 -2.223.553 206.637.307 206.637.307
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 189.471.769
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-39.473 -39.473 -39.473
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.773.986 -13.192.351 189.432.296 189.432.296
Transferler
-1.161.917 -12.030.434 13.192.351 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-220.878 -5.826.421 -7.390.569 -13.437.868 -13.437.868
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -7.390.569 -7.390.569 -7.390.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-220.878 -5.826.421 -6.047.299 -6.047.299
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 60.213.888 -650.641 30.452.322 2.968.274 11.743.552 -7.390.569 175.994.428 175.994.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.390.569 -2.223.553 5.850.856 3.288.456
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-220.878 -326.516 -28.454 -81.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -283.177 -408.145 -36.479 -94.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.299 81.629 8.025 12.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
31 62.299 81.629 8.025 12.568
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.826.421 60.647.311 -8.345.360 32.680.579
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 -5.826.421 60.647.311 -8.345.360 32.680.579
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.047.299 60.320.795 -8.373.814 32.598.920
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.437.868 58.097.242 -2.522.958 35.887.376
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.437.868 58.097.242 -2.522.958 35.887.376
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798084
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