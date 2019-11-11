***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 398.917.705 351.700.116 176.454.471 166.555.964Satışların Maliyeti24 -375.038.770 -337.610.981 -161.596.916 -159.248.399TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.878.935 14.089.135 14.857.555 7.307.565BRÜT KAR (ZARAR)23.878.935 14.089.135 14.857.555 7.307.565Genel Yönetim Giderleri25-26 -3.721.467 -3.109.581 -1.133.894 -974.565Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 5.668.839 3.917.442 1.544.803 877.918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -9.709.575 -18.321.380 -2.410.923 -2.746.613ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.116.732 -3.424.384 12.857.541 4.464.305Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 98 9.420 30 27Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -1.426.240 -7.174 -475.413 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.690.590 -3.422.138 12.382.158 4.464.332Finansman Gelirleri29 2.108.867 1.891.433 772.844 730.817Finansman Giderleri29 -21.409.589 -1.795.574 -5.045.038 -957.191SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.610.132 -3.326.279 8.109.964 4.237.958Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.780.437 1.102.726 -2.259.108 -949.502Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -2.802.388 -2.222.207 -2.228.064 -1.188.957Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 21.951 3.324.933 -31.044 239.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.390.569 -2.223.553 5.850.856 3.288.456DÖNEM KARI (ZARARI)-7.390.569 -2.223.553 5.850.856 3.288.456Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.390.569 -2.223.553 5.850.856 3.288.456Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,09810000 -0,02950000 0,07760000 0,04360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.877.548 86.812.858Dönem Karı (Zararı)-7.390.569 -2.223.553Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.390.569 -2.223.553Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.770.092 16.170.565Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-17-16 8.364.143 7.587.237Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.347.821 1.303.149Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.347.821 1.303.149Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.695.022 11.501.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 274.475 292.379Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 -1.969.497 11.208.746Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.719.044 -896.013Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -1.746.515 -1.167.014Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 4.465.559 271.001Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 1.687.179 -3.324.933Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler42.569 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.818.633 71.908.941Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-7.365 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-420.965 6.773.404İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9 -751.913 6.493.870İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 330.948 279.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler327.233 5.075.460İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 0 3.827.959İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 327.233 1.247.501Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -793.547 -678.872Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -1.261.546 -2.409.368Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler131.885 1.946.956İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-9 -403.286 285.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 535.171 1.661.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 330.738 274.792Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.212.632 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)1.212.632 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.630.400 65.732.311İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 -41.482.992 64.174.412İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -2.147.408 1.557.899Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -4.584.700 -4.125.365İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.122.598 -680.377Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -1.122.598 -1.251.201Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 570.824Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.439.110 85.855.953Ödenen Faiz29 -3.425.530 -137.293Alınan Faiz29 987.092 1.094.198YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.647.346 -75.173.460Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -72.362.905Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 3.938Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.938Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-17 -1.647.346 -2.814.493Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.647.346 -2.814.493Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.524.407 -56.167İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları23 0 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri52.005.151 0Kredilerden Nakit Girişleri52.005.151 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -2.345.437 -56.167Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -2.345.437 -56.167Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-135.307 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.000.487 11.583.231Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.541.478 -10.239.730NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)540.991 1.343.501DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ330.213 1.617.956DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ871.204 2.961.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 871.204 330.213Finansal Yatırımlar8 149.561 142.196Ticari Alacaklar9 22.301.500 21.003.987İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-9 17.878.601 17.360.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 4.422.899 3.643.144Diğer Alacaklar10 922.168 1.246.526İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 922.168 1.246.526Stoklar12 5.203.421 4.409.874Peşin Ödenmiş Giderler13 3.735.948 2.528.840İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 82.627 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 3.653.321 2.528.840Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 0Diğer Dönen Varlıklar22 1.770.162 647.564ARA TOPLAM34.953.964 30.309.200Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 914.518 914.518TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.868.482 31.223.718DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 178.627 181.503İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 178.627 181.503Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 3.985.000 3.985.000Maddi Duran Varlıklar15 301.653.030 314.353.864Arazi ve Arsalar15.373.842 15.353.876Binalar280.211.718 293.111.359Tesis, Makine ve Cihazlar911.337 1.215.385Taşıtlar308.056 310.951Mobilya ve Demirbaşlar979.687 1.096.734Özel Maliyetler3.868.390 3.265.559Kullanım Hakkı Varlıkları16 88.999 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 16.152.455 18.446.412İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar16.075.858 18.358.620Diğer Haklar76.597 87.792Peşin Ödenmiş Giderler13 67.920 13.482İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler67.920 13.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR322.126.031 336.980.261TOPLAM VARLIKLAR357.994.513 368.203.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 11.039.146 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 11.039.146 0Banka Kredileri8 10.913.509 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar125.637 0Ticari Borçlar9 22.075.985 22.134.767İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 329.626 730.358İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 21.746.359 21.404.409Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 872.001 541.263Diğer Borçlar10 38.529.808 69.579.132İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 20.993.568 52.819.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 17.536.240 16.760.066Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler717.785 11.509Diğer Sözleşme Yükümlülükleri717.785 11.509Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 5.983.206 6.392.167Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 2.801.083 956.222Kısa Vadeli Karşılıklar17.752.766 19.643.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 379.757 300.902Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 17.373.009 19.342.506ARA TOPLAM99.771.780 119.258.468TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.771.780 119.258.468UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar38.746.206 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar38.746.206 0Banka Kredileri38.746.206 0Diğer Borçlar10 34.941.739 47.522.815İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 32.636.636 42.294.130İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6-10 2.305.103 5.228.685Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.839.689 3.333.333Diğer Sözleşme Yükümlülükleri3.839.689 3.333.333Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 2.044.222 6.219.961Uzun Vadeli Karşılıklar1.040.849 686.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.040.849 686.650Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 1.615.600 1.710.983TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.228.305 59.473.742TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER182.000.085 178.732.210ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar175.994.428 189.471.769Ödenmiş Sermaye23 75.350.000 75.350.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -2.051.949 -2.051.949Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 112.832 112.832Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 5.246.719 5.246.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.563.247 60.946.042Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 59.563.247 60.946.042Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)60.213.888 61.375.805Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-650.641 -429.763Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.452.322 36.278.743Yabancı Para Çevrim Farkları30.452.322 36.278.743Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 2.968.274 2.968.274Yasal Yedekler23 2.968.274 2.968.274Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 11.743.552 23.813.459Net Dönem Karı veya Zararı-7.390.569 -13.192.351TOPLAM ÖZKAYNAKLAR175.994.428 189.471.769TOPLAM KAYNAKLAR357.994.513 368.203.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.293.133 -269.264 -49.758 2.968.274 14.907.460 8.032.618 148.540.065 148.540.065Transferler-655.037 8.687.655 -8.032.618 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-326.516 60.647.311 -2.223.553 58.097.242 58.097.242Dönem Karı (Zararı)0 0 -2.223.553 -2.223.553 -2.223.553Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-326.516 60.647.311 0 60.320.795 60.320.795Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 43.638.096 -595.780 60.597.553 2.968.274 23.595.115 -2.223.553 206.637.307 206.637.307Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 189.471.769Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-39.473 -39.473 -39.473Düzeltmelerden Sonraki Tutar75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.773.986 -13.192.351 189.432.296 189.432.296Transferler-1.161.917 -12.030.434 13.192.351 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-220.878 -5.826.421 -7.390.569 -13.437.868 -13.437.868Dönem Karı (Zararı)0 0 -7.390.569 -7.390.569 -7.390.569Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-220.878 -5.826.421 -6.047.299 -6.047.299Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 60.213.888 -650.641 30.452.322 2.968.274 11.743.552 -7.390.569 175.994.428 175.994.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-7.390.569 -2.223.553 5.850.856 3.288.456DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-220.878 -326.516 -28.454 -81.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 -283.177 -408.145 -36.479 -94.227Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62.299 81.629 8.025 12.568Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi31 62.299 81.629 8.025 12.568Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.826.421 60.647.311 -8.345.360 32.680.579Yabancı Para Çevrim Farkları23 -5.826.421 60.647.311 -8.345.360 32.680.579DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.047.299 60.320.795 -8.373.814 32.598.920TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.437.868 58.097.242 -2.522.958 35.887.376Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-13.437.868 58.097.242 -2.522.958 35.887.376http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798084BIST