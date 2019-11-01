***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.11.2019 16:05
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 01.11.2019 tarihli BİAŞ-2-8489 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796131
BIST
16:4198.315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -153,43
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
16:415,7161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
16:416,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
16:41277,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,42
|Açılış
|: 277,50
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,90
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|2,30
|20.774.867
|% 15,00
|
|MSGYO
|1,69
|51.993.228
|% 14,97
|
|BERA
|3,18
|116.600.209
|% 13,57
|
|KLMSN
|14,49
|50.602.878
|% 10,44
|
|ACSEL
|4,87
|15.091.390
|% 9,93
|
|METRO
|2,32
|60.918.231
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|ITTFH
|3,48
|37.655.938
|% -11,90
|
|FORMT
|4,05
|1.408.753
|% -8,58
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|THYAO
|11,60
|485.318.644
|% -0,34
|
|TTKOM
|6,02
|280.198.015
|% 3,61
|
|EREGL
|6,50
|248.892.645
|% -0,61
|
|GARAN
|9,29
|231.364.859
|% 0,98
|
|FENER
|16,50
|218.302.894
|% 3,77
|
|IHLAS
|0,61
|58.130.041
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,47
|204.752.469
|% -2,37
|
|MEPET
|1,86
|94.745.515
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,13
|107.449.766
|% -1,39
|
|TTKOM
|6,02
|280.198.015
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3813
|7,4184
|% 0,11
|
|Frank
|5,7656
|5,8003
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5198
|1,5275
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-1,77
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.831
|1.876
|-3,56
|
|Yarım
|885
|908
|-1,72
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,45
|60,45
|0,83
|