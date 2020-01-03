***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2020 13:26
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında paylarının sahibi olduğu Metro City Trade Center Batumi JSC ile TBC CAPITAL LLC şirketi arasında Metrocıy Trade Center JSC'nin 71.579.785 GEL ödenmiş sermayesini oluşturan paylarının Gürcistan Borsasında (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807294
BIST
14:02113.492
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -2.440,17
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.390
14:025,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
14:026,6549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
14:02297,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 4,89
|Açılış
|: 297,52
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,84
|45.345.663
|% 15,66
|
|ARENA
|9,33
|23.750.206
|% 12,68
|
|MEPET
|2,25
|24.646.072
|% 11,94
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|VKING
|2,34
|8.649.546
|% 8,84
|
|ERSU
|1,83
|10.340.442
|% -11,17
|
|SILVR
|1,95
|8.834.711
|% -10,55
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|THYAO
|14,18
|1.282.996.423
|% -4,45
|
|ASELS
|21,18
|643.158.289
|% -1,94
|
|PETKM
|3,79
|492.190.402
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,79
|426.053.102
|% 0,69
|
|HALKB
|5,98
|380.716.024
|% -2,45
|
|ALBRK
|1,54
|274.387.803
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,44
|233.966.170
|% -4,00
|
|PETKM
|3,79
|492.190.402
|% -3,07
|
|KRDMD
|2,63
|341.753.038
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,12
|137.000.014
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7890
|7,8281
|% -0,17
|
|Frank
|6,1122
|6,1490
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5883
|1,5963
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|20,55
|
|Altın Gr.
|297
|298
|4,90
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.961
|2.010
|32,10
|
|Yarım
|948
|972
|15,53
|
|Çeyrek
|475
|486
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,23
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|2,87
|