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***MEPET* *YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

18.11.2019 20:16
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***MEPET******YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [MEPET, YAPRK]
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

a) Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret AŞ (MEPET) pay piyasasında 31.10.2019-13.11.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 19.11.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına
Adı Soyadı MKK Sicil No
CEMİL OCAKOĞLU 12445038
ABDULLAH ERCAN 14134969
UĞUR ÖZTÜRK 14013861
ENİS OCAKOĞLU 13978974
TOLGA ERCAN 20544696
BAYBORA ERCAN 12857187
b) Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket, YAPRK) pay piyasasında 30.09.2019-13.11.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen  
i) SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında 19.11.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile Global Menkul Değerler A.Ş. (GLB) unvanlı yatırım kuruluşunun YAPRK pay piyasasında müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmesinin yasaklanmasına,
ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 19.11.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına
Adı Soyadı MKK Sicil No
ŞEMSETTİN BAYRAK  29238308
ORHAN KONUK 13773520
karar verilmiştir.
Karar 2019/61 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799556


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