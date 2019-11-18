***MEPET* *YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***MEPET******YAPRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [MEPET, YAPRK]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret AŞ (MEPET) pay piyasasında 31.10.2019-13.11.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 19.11.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasınaAdı Soyadı MKK Sicil NoCEMİL OCAKOĞLU 12445038ABDULLAH ERCAN 14134969UĞUR ÖZTÜRK 14013861ENİS OCAKOĞLU 13978974TOLGA ERCAN 20544696BAYBORA ERCAN 12857187b) Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket, YAPRK) pay piyasasında 30.09.2019-13.11.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını temineni) SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında 19.11.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile Global Menkul Değerler A.Ş. (GLB) unvanlı yatırım kuruluşunun YAPRK pay piyasasında müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmesinin yasaklanmasına,ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 19.11.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasınaAdı Soyadı MKK Sicil NoŞEMSETTİN BAYRAK 29238308ORHAN KONUK 13773520karar verilmiştir.Karar 2019/61 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799556BIST