***MERIT******EREGL******ISBIR******YBTAS******BTCIM******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, BTCIM, EREGL, ISBIR, MERIT, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E AHMET KABAKYER 15.320,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E ALI RIZA ÇOLAKOGLU 7.680,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E ALI TASKÖPRÜ 4.640,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E ASLAN NAVRUZ 2.880,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E BAYRAM PANCAR 2.800,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E CAFER GÜNGÖR 4.640,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E DURCAN KAHRAMAN 3.072,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E ELAETTIN TEMIZ 20.160,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E HASAN DAGSAN 600,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E HASAN KILIÇ 2.800,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E HILMI EROGLU 2.080,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E MAHSUL AKSOY 1.280,000BERA 13 BERA HOLDING A.S. E MEHMET KUTSAL 1.440,000BERA 14 BERA HOLDING A.S. E MEHMET SARGIN 3.000,000BERA 15 BERA HOLDING A.S. E MOHABAY ENGIN 14.080,000BERA 16 BERA HOLDING A.S. E MOUCHAREM SIARGO 3.040,000BERA 17 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA AKKUS 1.120,000BERA 18 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA MURAT 24.760,000BERA 19 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA SIRIN 6.080,000BERA 20 BERA HOLDING A.S. E MÜZEYYEN ATASEVEN 3.064,000BERA 21 BERA HOLDING A.S. E MIKAIL TOPRAK 1.320,000BERA 22 BERA HOLDING A.S. E NURETTIN GÜNKAYA 9.792,000BERA 23 BERA HOLDING A.S. E NURGÜL ÖZTÜRK 1.560,000BERA 24 BERA HOLDING A.S. E OSMAN ARIKAN 7.736,000BERA 25 BERA HOLDING A.S. E OSMAN ÖZKAN 4.696,000BERA 26 BERA HOLDING A.S. E PAKIZE KÖKLÜ 640,000BERA 27 BERA HOLDING A.S. E RAMAZAN KAHRAMAN 5.240,000BERA 28 BERA HOLDING A.S. E SAIT AYDIN 800,000BERA 29 BERA HOLDING A.S. E SERKAN KADER 2.760,000BERA 30 BERA HOLDING A.S. E TALIP TOPAK 12.720,000BERA 31 BERA HOLDING A.S. E TANER TASGÜL 5.560,000BERA 32 BERA HOLDING A.S. E TÜRKAN KARACA 3.680,000BERA 33 BERA HOLDING A.S. E VAHITTIN AYDIN 2.880,000BERA 34 BERA HOLDING A.S. E YONUS SIMSEK 480,000BERA 35 BERA HOLDING A.S. E ZAFER AL 160,000BERA 36 BERA HOLDING A.S. E ÖZCAN BAYRAKLI 3.072,000BERA 37 BERA HOLDING A.S. E ILHAMI SASMAZ 2.840,000BERA 38 BERA HOLDING A.S. E ISHAK BELEK 1.080,000BERA 39 BERA HOLDING A.S. E SABAN KÖK 3.808,000BERA 40 BERA HOLDING A.S. E SABAN YILDIRIM 1.600,000BTCIM 41 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E AHMET MESCIOGLU 170.367,712BTCIM 42 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E HATICE NAZAN GÜVENTÜRK 57.784,700EREGL 43 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E YASAR ERDOGAN 12,913ISBIR 44 ISBIR HOLDING A.S. E FERDIYE ÖZGÜL 7,290MERIT 45 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E SUAT ÖZYÜREK 1.910,000YBTAS 46 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E MURADIYE KILIÇ 0,840YBTAS 47 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E MURADIYE KILIÇ 1,400(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791578BIST