***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [MERKO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMerko Gıda'nın çıkarılmış sermayesinin 54.300.000 TL'den 58.967.161 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 31.10.2019 tarihinden itibaren BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 58.967.161, fiili dolaşımdaki pay oranı %89 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795384BIST