***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 10.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin takvim yılı olan hesap yılının Temmuz ayının birinci günü başlayıp Haziran ayının sonuncu günü sona erecek şekilde belirlenmesi için,1- Şirket Esas sözleşmesinin 23. Hesap Devresi maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,2- Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinlerin alınarak konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanması amacıyla pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811798BIST