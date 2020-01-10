***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.01.2020 16:03
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu 10.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin takvim yılı olan hesap yılının Temmuz ayının birinci günü başlayıp Haziran ayının sonuncu günü sona erecek şekilde belirlenmesi için,
1- Şirket Esas sözleşmesinin 23. Hesap Devresi maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
2- Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinlerin alınarak konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanması amacıyla pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811798
BIST
16:13118.600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 609,10
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
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119.140
En Düşük
117.701
16:135,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 5,8800
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|Önceki Kapanış
|: 5,8870
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5,8972
En Düşük
5,8670
16:136,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 6,5190
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|Önceki Kapanış
|: 6,5320
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En Düşük
6,5144
16:13292,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 292,62
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|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|70.605.469
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.572.209
|% 14,93
|
|GLBMD
|2,27
|23.792.905
|% 14,65
|
|YUNSA
|11,64
|84.527.254
|% 14,01
|
|SRVGY
|12,90
|3.317.714
|% 13,56
|
|BURVA
|11,75
|1.015.640
|% -5,92
|
|ATAGY
|4,40
|6.149.673
|% -4,56
|
|YBTAS
|3.300,00
|6.748
|% -4,49
|
|MTRYO
|5,45
|14.972
|% -4,39
|
|SANFM
|5,84
|2.062.615
|% -2,99
|
|THYAO
|14,27
|1.473.738.991
|% 0,14
|
|ODAS
|2,79
|1.080.774.489
|% 8,14
|
|HALKB
|6,54
|662.579.339
|% 3,97
|
|KRDMD
|2,83
|610.372.505
|% 2,54
|
|PETKM
|3,92
|603.622.842
|% 0,26
|
|ODAS
|2,79
|1.080.774.489
|% 8,14
|
|ALBRK
|1,70
|429.876.774
|% 3,03
|
|EKGYO
|1,51
|331.680.569
|% 2,72
|
|KRDMD
|2,83
|610.372.505
|% 2,54
|
|PETKM
|3,92
|603.622.842
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6645
|7,7030
|% 0,24
|
|Frank
|5,9994
|6,0356
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5622
|1,5700
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,55
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,04
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.971
|-5,00
|
|Tam
|1.931
|1.980
|-7,03
|
|Yarım
|933
|958
|-3,40
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,11
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