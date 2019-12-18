***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.12.2019 14:18
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Değişiklikler sonrası Şirket Esas Sözleşmesnin son hali, ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 12/12/2019 18/12/2019 9975
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804126
BIST
15:31110.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -456,02
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:315,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0232
|Açılış
|: 5,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:316,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:31280,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,21
|Açılış
|: 280,58
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,94
|9.228.435
|% 12,93
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,40
|29.489.317
|% 11,63
|
|BURVA
|7,89
|8.943.579
|% 10,66
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|13.451.861
|% -10,48
|
|MARTI
|0,89
|20.632.641
|% -10,10
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|644.163.421
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,70
|248.428.382
|% -1,21
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|156.401.457
|% -3,31
|
|ODAS
|2,27
|226.820.489
|% 7,58
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7129
|7,7516
|% 0,13
|
|Frank
|6,0007
|6,0368
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5711
|1,5790
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,22
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.850
|1.897
|9,54
|
|Yarım
|894
|917
|4,61
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,01
|