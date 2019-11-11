***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.150.000 13.544.992 796.841 25.063.308 -279.932 10.117.276 -47.717.820 -13.772.102 -14.902.563 -14.902.563Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-652.246 -652.246 -652.246Transferler-13.772.102 13.772.102Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.113.143 30.750 -28.104.057 -6.960.164 -6.960.164Sermaye Avansı0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27.150.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -249.182 10.117.276 -62.142.168 -28.104.057 7.290.153 7.290.153Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.300.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -430.896 10.117.276 -62.141.168 -30.856.294 31.506.202 31.506.202Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-1.572.289 -29.284.005 30.856.294 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)102.884 -14.047.747 -13.944.863 -13.944.863Sermaye ArttırımıSermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler54.300.000 13.544.992 796.841 44.604.162 -328.012 10.117.276 -91.426.173 -14.047.747 17.561.339 17.561.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.750.462 20.962.434Dönem Karı (Zararı)-14.047.747 -28.104.057Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.593.461 21.382.036Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 2.810.769 2.268.365Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.847.839 1.403.567Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler397.630 2.327.011Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 191.507 -579.011Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.258.702 -344.433Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.388.760 211.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -392.846 211.095Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 8.781.606 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.189.035 4.129.926Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -196.084 -86.233Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 685.157 4.135.046Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.431.043 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-731.081 81.113Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 13.410.803Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 4.261Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -3.598.214 -37.868Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -36.256 -8.113Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler991.528 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.296.176 27.684.455Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.827.843 6.839.851İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -3.895.584 -1.119.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -14.932.259 7.959.722Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.849.280 1.661.709İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 0 -3.884İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 5.849.280 1.665.593Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -16.363.305 18.624.973Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.962.264 -356.912Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.988.407 -8.886.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -528.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 19.988.407 -8.357.580Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 879.200 -233.231Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.528 6.408.226İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 6.608.701 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -6.619.229 6.408.226Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)485.050 3.626.143İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-334.173 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-814.174 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)480.001 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.750.462 20.962.434YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI301.723 -35.498Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri348.645 20.347Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -10.922 -55.845Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -36.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.171.943 -18.146.361Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.440.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-706.328 -19.611.453Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-706.328 -8.195.931Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 -1.613.211Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -9.802.311Ödenen Faiz-661.699 -4.061.141Alınan Faiz196.084 86.233YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.620.682 2.780.575NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.620.682 2.780.575DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.321.265 519.452DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ700.583 3.300.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 700.583 12.321.265Ticari Alacaklar23.555.873 6.556.703İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.577.723 1.682.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 17.978.150 4.874.564Diğer Alacaklar694.624 1.504.564İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 694.624 1.504.564Stoklar9 23.301.855 7.130.057Peşin Ödenmiş Giderler5.194.789 6.491.227İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 2.976.437 309.729İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.218.352 6.181.498Diğer Dönen Varlıklar2.481.909 1.667.735İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 0 46.927İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 2.481.909 1.620.808ARA TOPLAM55.929.633 35.671.551TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.929.633 35.671.551DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar257.885 279.521İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 257.885 279.521Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 36.000Maddi Duran Varlıklar12 44.309.981 47.376.880Arazi ve Arsalar5.080.000 5.080.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.795.114 1.843.497Binalar3.473.680 3.672.736Tesis, Makine ve Cihazlar33.691.322 36.141.815Taşıtlar15.688 347.970Mobilya ve Demirbaşlar254.177 290.862Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 135.033 180.370Diğer Haklar135.033 180.370Peşin Ödenmiş Giderler1.591.157 6.608.861İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.591.157 6.608.861TOPLAM DURAN VARLIKLAR46.330.056 54.445.632TOPLAM VARLIKLAR102.259.689 90.117.183KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 3.079.372 6.810.105Ticari Borçlar37.119.257 17.861.931İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 37.119.257 17.861.931Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.460.697 581.497Diğer Borçlar6.612.245 6.631.072İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 6.608.701 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.544 6.631.072Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.246.701 15.761.651İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 16.083.661 15.729.595İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 163.040 32.056Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar9.647.349 842.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 453.494 430.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 9.193.855 412.249Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler494.817 6.517İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 486.518 6.517İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 8.299 0ARA TOPLAM74.660.438 48.495.022TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.660.438 48.495.022UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 7.752.968 3.713.577Uzun Vadeli Karşılıklar1.041.977 1.561.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.041.977 1.561.201Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.242.967 4.841.181TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.037.912 10.115.959TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER84.698.350 58.610.981ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.561.339 31.506.202Ödenmiş Sermaye20 54.300.000 54.300.000Sermaye Düzeltme Farkları20 13.544.992 13.544.992Paylara İlişkin Primler (İskontolar)796.841 796.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)44.276.150 45.745.555Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)44.276.150 45.745.555Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 44.604.162 46.176.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -328.012 -430.896Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 10.117.276 10.117.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -91.426.173 -62.142.168Net Dönem Karı veya Zararı-14.047.747 -30.856.294TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.561.339 31.506.202TOPLAM KAYNAKLAR102.259.689 90.117.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 56.253.224 99.948.605 37.348.106 65.877.616Satışların Maliyeti21 -51.777.658 -89.385.039 -36.551.157 -61.179.809TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.475.566 10.563.566 796.949 4.697.807BRÜT KAR (ZARAR)4.475.566 10.563.566 796.949 4.697.807Genel Yönetim Giderleri23 -2.457.771 -3.546.629 -637.637 -1.259.314Pazarlama Giderleri23 -2.013.549 -4.166.429 -664.942 -1.138.872Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 11.612.392 6.814.335 3.560.831 3.281.270Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -27.742.260 -28.054.762 -10.270.728 -16.862.950ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.125.622 -18.389.919 -7.215.527 -11.282.059Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 232.340 159.058 9.140 41.934Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 7.290 0 14.708Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -4.261 0 -932FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-15.893.282 -18.227.832 -7.206.387 -11.226.349Finansman Giderleri26 -1.781.697 -9.914.093 -149.330 -4.259.443SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-17.674.979 -28.141.925 -7.355.717 -15.485.792Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.627.232 37.868 2.105.978 -24.509Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 3.627.232 37.868 2.105.978 -24.509SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.047.747 -28.104.057 -5.249.739 -15.510.301DÖNEM KARI (ZARARI)-14.047.747 -28.104.057 -5.249.739 -15.510.301Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-14.047.747 -28.104.057 -5.249.739 -15.510.301Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/ Kayıp) 28 -0,25870000 -1,03510000 -0,09670000 0,57130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar102.884 21.143.893 -23.150 -69.172Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 26.145.411 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)131.902 38.438 -29.680 -86.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-29.018 -5.039.956 6.530 17.292Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-29.018 -7.688 6.530 17.292Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -5.032.268 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)102.884 21.143.893 -23.150 -69.172TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.944.863 -6.960.164 -5.272.889 -15.579.473Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-13.944.863 -6.960.164 -5.272.889 -15.579.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798192BIST