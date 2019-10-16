***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.10.2019 10:28
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli sermaye artışına ilişkin onaylı ihraç belgesinin ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 58.967.161
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 54.300.000 4.667.161 8,59513 MERKO, TRAMERKO91A5
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 54.300.000 4.667.161,000 8,59513
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MERKO HOLDİNG AŞ, AETNA SA.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru TT
13:2893.739
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -1.518,40
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
13:285,9016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0152
|Açılış
|: 5,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8834
13:286,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0170
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4930
13:28281,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,65