***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 58.967.161Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 54.300.000 4.667.161 8,59513 MERKO, TRAMERKO91A5Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 54.300.000 4.667.161,000 8,59513Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MERKO HOLDİNG AŞ, AETNA SA.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 13.05.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.07.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 58.967.161 TL'ye artırılması ve artırılan 4.667.161 TL sermayeyi temsil eden payların, Şirket ortakları Aetna SA. ve Merko Holding AŞ'nin şirketimizden olan toplam 6.608.700 TL alacağına mahsuben, Borsa İstanbul A.Ş.'nin düzenlemeleri çerçevesinde 1 TL nominal değerli pay için 1,416 TL baz fiyatla satış işlemi 30.09.2019 tarihinde tamamlanmıştırKamuoyunun bilgisine sunulurEklenen DökümanlarEK: 1 ihraçbelgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795864BIST