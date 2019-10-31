***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.10.2019 16:58
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 58.967.161
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 54.300.000 4.667.161 8,59513 MERKO, TRAMERKO91A5
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 54.300.000 4.667.161,000 8,59513
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MERKO HOLDİNG AŞ, AETNA SA.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 13.05.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.07.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 58.967.161 TL'ye artırılması ve artırılan 4.667.161 TL sermayeyi temsil eden payların, Şirket ortakları Aetna SA. ve Merko Holding AŞ'nin şirketimizden olan toplam 6.608.700 TL alacağına mahsuben, Borsa İstanbul A.Ş.'nin düzenlemeleri çerçevesinde 1 TL nominal değerli pay için 1,416 TL baz fiyatla satış işlemi 30.09.2019 tarihinde tamamlanmıştır
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraçbelgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795864
BIST