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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.12.2019 16:54
GÜNCEL HABERLER



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması Kapsamında Esas Sözleşme Tadilinin Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 58.967.161

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 54.300.000 4.667.161 8,59513 MERKO, TRAMERKO91A5

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 54.300.000 4.667.161,000 8,59513

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MERKO HOLDİNG AŞ, AETNA SA.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.11.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.11.2019
SPK Başvuru Tarihi 13.05.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.07.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 12.12.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 54.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 58.967.161 TL'ye artırılması kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilerek gerekli izinler alındıktan sonra sermayenin artırılmasına ilişkin tescil işlemleri 12.12.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tamamlanmıştır.
Kamuyounun bilgisine sunulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraçbelgesi.pdf
EK: 2 esas sözleşme tadil.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803413


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