***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması Kapsamında Esas Sözleşme Tadilinin Ticaret Sicil TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 58.967.161Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 54.300.000 4.667.161 8,59513 MERKO, TRAMERKO91A5Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 54.300.000 4.667.161,000 8,59513Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MERKO HOLDİNG AŞ, AETNA SA.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.11.2019Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.11.2019SPK Başvuru Tarihi 13.05.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.07.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 12.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin 54.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 58.967.161 TL'ye artırılması kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilerek gerekli izinler alındıktan sonra sermayenin artırılmasına ilişkin tescil işlemleri 12.12.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tamamlanmıştır.Kamuyounun bilgisine sunulurEklenen DökümanlarEK: 1 ihraçbelgesi.pdfEK: 2 esas sözleşme tadil.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803413BIST