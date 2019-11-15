***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 58967161 TRY 100 yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799190BIST