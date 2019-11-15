***METAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2019 12:02
***METAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METAL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğan Demir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799094
BIST
14:58104.706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 925,73
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.070
En Düşük
104.409
14:585,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7421
14:586,3464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
14:58271,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,57
|Açılış
|: 271,24
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,48
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|44,24
|25.292.319
|% 14,73
|
|TIRE
|2,07
|113.430.487
|% 13,11
|
|HURGZ
|1,00
|61.321.413
|% 12,36
|
|YAPRK
|5,60
|5.604.257
|% 12,22
|
|FONET
|3,86
|13.079.792
|% 9,35
|
|METRO
|2,04
|31.760.164
|% -11,69
|
|EUYO
|1,15
|16.964.367
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,64
|707.831.061
|% 0,22
|
|GARAN
|9,83
|292.137.338
|% 0,92
|
|SISE
|4,43
|198.987.521
|% -1,12
|
|ASELS
|19,17
|196.336.625
|% 1,11
|
|KOZAA
|9,70
|168.785.226
|% 3,08
|
|KARSN
|1,32
|137.471.089
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,00
|61.321.413
|% 12,36
|
|TIRE
|2,07
|113.430.487
|% 13,11
|
|IHLAS
|0,63
|32.948.779
|% 8,62
|
|THYAO
|13,64
|707.831.061
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3861
|7,4232
|% 0,07
|
|Frank
|5,7918
|5,8266
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-4,43
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-9,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-6,39
|
|Yarım
|865
|888
|-3,09
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,02
|62,02
|-0,26
|
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