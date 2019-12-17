***METRO* *TKNSA* *RTALB* *HURGZ* *GOLTS* *FORMT* *MAKTK* *ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
17.12.2019 11:17
***METRO******TKNSA******RTALB******HURGZ******GOLTS******FORMT******MAKTK******ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ADESE, FORMT, GOLTS, HURGZ, MAKTK, METRO, RTALB, TKNSA]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ADESE ALISVERIS TICARET 93 18/12/2019
FORMET CELIK KAPI SANAYI 26 18/12/2019
GOLTAS CIMENTO 57 18/12/2019
HURRIYET GZT.
11:10111.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 391,94
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.783
En Düşük
111.198
11:105,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0168
|Açılış
|: 5,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8654
En Düşük
5,8441
11:106,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5349
En Düşük
6,5146
11:10278,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 278,62
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,66
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,78
|211.182.826
|% 14,40
|
|UNYEC
|5,53
|16.615.337
|% 13,79
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|UZERB
|3,11
|29.414
|% 8,36
|
|ATAGY
|4,81
|2.122.072
|% -9,25
|
|PRZMA
|3,76
|9.529
|% -5,76
|
|SAMAT
|1,55
|3.875.781
|% -5,49
|
|TSPOR
|2,63
|64.014.130
|% -5,05
|
|KERVN
|0,53
|206.008
|% -3,64
|
|THYAO
|13,99
|359.830.824
|% -0,14
|
|GUSGR
|2,78
|211.182.826
|% 14,40
|
|ISFIN
|3,38
|151.645.776
|% 2,42
|
|SISE
|5,16
|133.503.018
|% 1,38
|
|ODAS
|2,21
|97.189.497
|% 2,79
|
|GUSGR
|2,78
|211.182.826
|% 14,40
|
|ISFIN
|3,38
|151.645.776
|% 2,42
|
|ODAS
|2,21
|97.189.497
|% 2,79
|
|ALBRK
|1,37
|54.150.148
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,58
|54.515.918
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7463
|7,7851
|% -0,45
|
|Frank
|5,9419
|5,9777
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5584
|1,5662
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,59
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,50
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|0,00
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,13
|