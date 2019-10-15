***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2019 10:11
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793252
BIST
10:2895.056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.074,11
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
10:285,8976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0293
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9342
En Düşük
5,8604
10:286,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0344
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5484
En Düşük
6,4753
10:28282,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,83
|Açılış
|: 282,78
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80