***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000.000 3.137 17.186 41.631 -2.653.231 -1.831.713 13.577.010 0 13.577.010Transferler0 0 0 0 -1.831.713 1.831.713 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 3.650 0 -13.478.767 -13.478.767 0 -13.478.767Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 -13.478.767 -13.478.767 0 -13.478.767Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 3.650 0 0 0 3.650 0 3.650Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000.000 3.137 20.836 41.631 -4.484.944 -13.478.767 101.893 0 101.893Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 0 4.535.779Transferler0 0 0 0 -9.049.076 9.049.076 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -4.029 0 0 -192.044 -196.073 0 -196.073Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 -192.044 -192.044 0 -192.044Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -4.029 0 0 0 -4.029 0 -4.029Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000.000 3.137 21.002 41.631 -13.534.020 -192.004 4.339.703 0 4.339.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI678.081 -11.833.181Dönem Karı (Zararı)-192.044 -13.478.767Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-192.044 -13.478.767Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.332.294 3.120.282Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17,18 1.799.644 1.717.453Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler726.463 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:10,11 1.043.588 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:13 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot:17,18 -317.125 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.139.877 41.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 -84.312 21.827Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:22 -902.877 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot:22 -152.688 19.874Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.418.963 1.286.547Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:10 0 0Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:10 1.392.038 1.286.547Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot:10 33.250 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot:10 -6.325 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:35 528.861 74.581Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:32 -1.760Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot:32 -1.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.070.131 -188.149Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -2.313.482 -885.923İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10-11 -1.955.892 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10-11 -357.590 -885.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 4.095 308.223İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10-11 4.095 308.223Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:13 2.247.277 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:15 -2.184.628 -335.959Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 521.489 50.706İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10-11 521.489 50.706Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:20 58.177 89.743Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 620.954 469.291İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10-11 193.362 83.197İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10-11 427.592 386.094Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not:15 -2.143 -527İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:26 -21.870 116.297Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not:26 -77.386 101.633Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Not:26 55.516 14.664Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.070.119 -10.546.634Ödenen Faiz-1.392.038 -1.286.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot:22,24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.715.785 -8.472Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot:18,19 1.760 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot:18,19 1.760 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:18,19 -1.717.545 -8.472Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:18,19 -1.717.545 -5.042Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:18,19 0 -3.430Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot:17 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI990.797 10.694.558İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:27 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri990.797 10.694.558Kredilerden Nakit GirişleriNot:8 990.797 10.694.558Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 0 0 0Alınan Faiz0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.907 -1.147.095NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.907 -1.147.095DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 408.639 1.420.666DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 361.732 273.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 361.732 408.639Finansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10 5.217.868 3.981.224İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.955.892 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 3.261.976 3.981.224Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarNot.12 0 0Diğer AlacaklarNot.11 5.264 9.340İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 5.264 9.340Türev AraçlarNot.12 0 0StoklarNot.13 4.399.895 6.647.172Canlı VarlıklarNot.14 0 0Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 2.491.961 374.509İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 2.491.961 374.509Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 156.281 0Diğer Dönen VarlıklarNot.26 171.388 250.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot.26 171.388 250.283ARA TOPLAM12.804.389 11.671.167Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarNot.34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.804.389 11.671.167DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0Diğer AlacaklarNot.11 43.794 43.813İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 43.794 43.813Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 0 0Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 1.634.787 0Maddi Duran VarlıklarNot.18 16.943.832 18.397.209Tesis, Makine ve CihazlarNot.18 16.852.190 18.379.008TaşıtlarNot.18 73.479 0Mobilya ve DemirbaşlarNot.18 16.821 15.507Özel MaliyetlerNot.18 1.342 2.694Kullanım Hakkı Varlıkları581.658 0Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 2.151.745 2.368.021ŞerefiyeNot.19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 2.151.745 2.368.021Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 1.937.519 1.870.343İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 1.937.519 1.870.343Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 595.297 1.123.022TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.888.632 23.802.408TOPLAM VARLIKLAR36.693.021 35.473.575KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 833.104 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 833.104 0Banka KredileriNot.8 680.875Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 152.229 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 3.956.522 4.003.810İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 3.956.522 4.003.810Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 3.956.522 4.003.810Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 0 0Ticari BorçlarNot.10 1.582.364 1.067.200İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 1.582.364 1.067.200Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlarnot yok 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 107.341 49.164Diğer BorçlarNot.11 1.575.949 954.995İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 825.042 631.680İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 750.907 323.315Türev AraçlarNot.12 0 0Devlet Teşvik ve YardımlarıNot.21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 14.354 16.497İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.354 16.497Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 0 0Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 5.067 1.060.632Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 5.067 157.755Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 902.877Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 120.316 64.800İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 120.316 64.800ARA TOPLAM8.195.017 7.217.098Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerNot.34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.195.017 7.217.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 24.137.699 23.620.950İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.137.699 23.620.950Kiralama İşlemlerinden Borçlar24.137.699 23.620.950Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 0 0Ticari BorçlarNot.10 0 0Diğer BorçlarNot.11 0 0Türev AraçlarNot.12 0 0Devlet Teşvik ve YardımlarıNot.21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 20.602 99.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 20.602 99.748Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarNot.25 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.158.301 23.720.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.353.318 30.937.796ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 4.339.703 4.535.779Ödenmiş Sermaye18.000.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.137 3.137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.002 25.031Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.002 25.031Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.002 25.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.631 41.631Yasal Yedekler41.631 41.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.534.023 -4.484.944Net Dönem Karı veya Zararı-192.044 -9.049.076Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.339.703 4.535.779TOPLAM KAYNAKLAR36.693.021 35.473.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 11.333.166 3.585.986 2.215.016 1.879.873Satışların MaliyetiNot.28 -5.502.038 -1.712.610 -1.009.323 -580.733TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.831.128 1.873.376 1.205.693 1.299.140Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)5.831.128 1.873.376 1.205.693 1.299.140Genel Yönetim GiderleriNot.29 -1.268.662 -1.782.709 -305.587 -736.987Pazarlama GiderleriNot.29 -500.000 -176.463 -240.940 -84.701Araştırma ve Geliştirme GiderleriNot.29 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 1.256.932 238.312 -7.415 236.041Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -1.216.422 -185.292 158.048 -86.852ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.102.976 -32.776 809.799 626.641Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 10.714 16.255 0 0Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -317.125 0 -317.125 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.796.565 -16.521 492.674 626.641Finansman GelirleriNot.33 0 0 0 0Finansman GiderleriNot.33 -3.459.748 -13.387.665 26.900 -8.332.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)336.817 -13.404.186 519.574 -7.705.395Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-528.861 -74.581 12.320 17.011Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -528.861 -74.581 12.320 17.011SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-192.044 -13.478.767 531.894 -7.688.384DÖNEM KARI (ZARARI)-192.044 -13.478.767 531.894 -7.688.384Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-192.044 -13.478.767 531.894 -7.688.384Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,01070000 -0,74880000 0,02940000 -0,42710000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,01070000 -0,07488000 0,02940000 -0,42710000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.029 3.650 -1.731 3.043Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.166 4.679 -2.220 3.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.137 -1.029 489 -858Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.137 -1.029 489 -858Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.029 3.650 -1.731 3.043TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-196.073 -13.475.117 530.163 -7.685.341Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-196.073 -13.475.117 530.163 -7.685.341http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798388BIST