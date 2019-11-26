***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 12:54
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.09.2019 tarihli KAP açıklamamızda %60 karşılığını (150.000.00 TL nominal değer) 1.728.000 TL bedelle iktisap etmiş olduğumuz Asya İlaç Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş'ye ait kullanım hakkına sahip olduğu müstahzarların pazarlama,klinik ve bio eşdeğerlilik çalışma maliyetlerinin öngörülen bütçemizin çok üzerinde olması nedeniyle bu yatırımdan, satıcı ile yapılan protokolün geri alım maddesi işletilerek çıkılması kararı alınmıştır.
Satıcı ile yapılan müzakere ve anlaşma gereği hisse devir bedeli alım bedelinin aynısı olan 1.728.000 TL olarak 30.11.2019 tarihine kadar şirket hesabına intikal ettirilecektir.
Konu ile ilgili gelişmeler kamu ve paydaşlarımıza bildirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800443
BIST
13:55105.342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -40,76
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:555,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:556,3405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:55269,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,06
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.316
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,54
|89.751.341
|% 13,87
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|MERIT
|17,00
|4.437
|% 9,68
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|7.679
|% -9,09
|
|TKURU
|7,99
|90.759
|% -8,16
|
|ESCOM
|1,13
|29.695.637
|% -5,83
|
|SANEL
|3,31
|69.339
|% -5,43
|
|THYAO
|13,60
|1.149.732.893
|% 1,19
|
|KRDMD
|2,43
|323.890.982
|% 1,25
|
|EREGL
|7,86
|245.086.557
|% 1,95
|
|GARAN
|9,95
|241.745.285
|% 0,20
|
|ASELS
|18,75
|218.221.038
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,43
|323.890.982
|% 1,25
|
|THYAO
|13,60
|1.149.732.893
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,47
|110.311.255
|% 0,68
|
|TSPOR
|1,91
|126.482.405
|% 3,80
|
|PETKM
|3,64
|125.042.377
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3662
|7,4031
|% -0,24
|
|Frank
|5,7411
|5,7757
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5283
|1,5360
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|2,88
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,90
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|4,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,54
|
|Yarım
|860
|882
|0,26
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|0,14
|