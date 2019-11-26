***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.09.2019 tarihli KAP açıklamamızda %60 karşılığını (150.000.00 TL nominal değer) 1.728.000 TL bedelle iktisap etmiş olduğumuz Asya İlaç Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş'ye ait kullanım hakkına sahip olduğu müstahzarların pazarlama,klinik ve bio eşdeğerlilik çalışma maliyetlerinin öngörülen bütçemizin çok üzerinde olması nedeniyle bu yatırımdan, satıcı ile yapılan protokolün geri alım maddesi işletilerek çıkılması kararı alınmıştır.Satıcı ile yapılan müzakere ve anlaşma gereği hisse devir bedeli alım bedelinin aynısı olan 1.728.000 TL olarak 30.11.2019 tarihine kadar şirket hesabına intikal ettirilecektir.Konu ile ilgili gelişmeler kamu ve paydaşlarımıza bildirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800443BIST