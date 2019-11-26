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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2019 12:54
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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

      
 
25.09.2019 tarihli KAP açıklamamızda %60 karşılığını (150.000.00 TL nominal değer) 1.728.000 TL bedelle iktisap etmiş olduğumuz Asya İlaç Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş'ye ait kullanım hakkına sahip olduğu müstahzarların pazarlama,klinik ve bio eşdeğerlilik çalışma maliyetlerinin öngörülen bütçemizin çok üzerinde olması nedeniyle bu yatırımdan, satıcı ile yapılan protokolün geri alım maddesi işletilerek çıkılması kararı alınmıştır.
 
 
Satıcı ile yapılan müzakere ve anlaşma gereği hisse devir bedeli alım bedelinin aynısı olan 1.728.000 TL olarak 30.11.2019 tarihine kadar şirket hesabına intikal ettirilecektir.
Konu ile ilgili gelişmeler kamu ve paydaşlarımıza bildirilecektir.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800443


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 8,85 11.622.316 % 19,92  
MTRYO 2,69 2.805.979 % 14,96  
YUNSA 8,54 89.751.341 % 13,87  
EMNIS 1,47 75.036 % 9,70  
MERIT 17,00 4.437 % 9,68  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Sterlin 7,3662 7,4031 % -0,24  
Frank 5,7411 5,7757 % 0,12  
Riyal 1,5283 1,5360 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 2,88  
Altın Gr. 269 269 0,90  
Cumhuriyet 1.790 1.817 4,00  
Tam 1.780 1.824 0,54  
Yarım 860 882 0,26  
Çeyrek 431 441 0,13  
Gümüş.Ons 16,92 16,96 0,04  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,76 62,76 0,14  
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