***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2019 13:14
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.11.2019 tarihli KAP açıklamamızda duyurduğumuz ASYA İLAÇ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş' deki %60 (150.000 nominal) hissemizin geri alım bedeli olan 1.728.000 TL bugün itibariyle hesaplarımıza intikal etmiştir.Kamu ve paydaşlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800604
BIST
13:16105.818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -165,14
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
13:165,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
13:166,3429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0119
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
13:16270,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,72
|Açılış
|: 270,15
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|3,92
|27.055.102
|% 16,32
|
|LINK
|17,27
|9.291.414
|% 14,75
|
|ASUZU
|12,15
|58.954.438
|% 12,60
|
|FRIGO
|12,27
|291.265
|% 9,95
|
|EKIZ
|0,52
|18.185
|% 8,33
|
|UZERB
|1,61
|7.217
|% -8,00
|
|ORMA
|2,60
|8.028
|% -7,80
|
|ETILR
|2,70
|8.430
|% -6,90
|
|IHYAY
|0,84
|24.249.883
|% -6,67
|
|VAKFN
|2,57
|12.747.137
|% -5,17
|
|THYAO
|13,60
|693.648.984
|% -1,02
|
|SISE
|4,90
|219.763.613
|% 1,03
|
|GARAN
|9,99
|147.197.212
|% -0,20
|
|KRDMD
|2,35
|141.506.172
|% 0,93
|
|ASELS
|18,72
|136.353.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,35
|141.506.172
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,48
|77.955.235
|% 0,00
|
|THYAO
|13,60
|693.648.984
|% -1,02
|
|KARSN
|1,40
|64.216.704
|% 1,45
|
|IHLAS
|0,65
|28.822.200
|% 4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3903
|7,4273
|% 0,02
|
|Frank
|5,7481
|5,7827
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5315
|1,5392
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,47
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|5,01
|
|Yarım
|862
|884
|2,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|0,17
|