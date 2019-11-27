***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.11.2019 tarihli KAP açıklamamızda duyurduğumuz ASYA İLAÇ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş' deki %60 (150.000 nominal) hissemizin geri alım bedeli olan 1.728.000 TL bugün itibariyle hesaplarımıza intikal etmiştir.Kamu ve paydaşlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800604BIST