***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2020 09:09
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayemizin %66.66 bedelli arttırılması için 10.07.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na
Yapmış olduğumuz başvurumuzu mevcut koşullar dikkate alınarak ve ileride tekrar değerlendirmek
Üzere işlemden kaldırılması kararı alınmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813485
BIST
10:07122.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 974,98
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.460
En Düşük
121.879
10:075,8976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,9001
En Düşük
5,8870
10:076,5464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5300
|
6,5523
En Düşük
6,5259
10:07296,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,17
|Açılış
|: 296,03
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,25
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,67
|17.459.865
|% 15,02
|
|GEDIK
|9,19
|2.858.575
|% 13,04
|
|ORMA
|4,40
|13.279
|% 10,00
|
|UFUK
|3,58
|198.436
|% 9,82
|
|KPHOL
|2,95
|3.572
|% 9,67
|
|MZHLD
|12,80
|495.629
|% -9,99
|
|ALYAG
|0,55
|191.333
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|23.150
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,45
|7.632.557
|% -9,69
|
|BMELK
|1,56
|97.620
|% -8,77
|
|THYAO
|15,09
|56.993.415
|% 0,40
|
|ISGYO
|1,88
|29.830.974
|% 1,08
|
|ALBRK
|1,73
|24.105.427
|% 1,17
|
|AVOD
|2,23
|23.609.955
|% 5,69
|
|ISFIN
|3,97
|18.280.374
|% 1,02
|
|ISGYO
|1,88
|29.830.974
|% 1,08
|
|ALBRK
|1,73
|24.105.427
|% 1,17
|
|AVOD
|2,23
|23.609.955
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,17
|12.073.127
|% 2,63
|
|TSKB
|1,27
|12.029.437
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6409
|7,6792
|% -0,00
|
|Frank
|6,0665
|6,1031
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5669
|1,5748
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|4,08
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,30
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,82
|