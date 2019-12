***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Süleyman Kamil Yazıcı 18.366.305,5 TRY 10,14BC Partners 17.254.216,4 TRY 9,53Tülay Aksoy 15.524.853,0 TRY 8,57Tuncay Özilhan 15.261.229,0 TRY 8,43DeA Capital 3.706.368,4 TRY 2,05Süleyman Vehbi Yazıcı 2.605.695,5 TRY 1,44Vahit Yazıcı 2.030.467,7 TRY 1,12Hidayet Yazıcı 1.929.829,3 TRY 1,07Nilgün Yazıcı 1.849.198,6 TRY 1,02Fazilet Yazıcı 1.833.892,6 TRY 1,01Gülten Yazıcı 1.832.040,3 TRY 1,01Gülşen Yazıcı 1.815.022,9 TRY 1,00Hülya Elmalıoğlu 1.806.129,8 TRY 1,00Turkish Private Equity Fund II 702.162,0 TRY 0,39AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Diğer 25.672.451,8 TRY 14,18DOLAYLI SERMAYE TOPLAM 112.189.862,8 TRY 61,96