***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.12.2019 18:30
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Süleyman Kamil Yazıcı 18.366.305,5 TRY 10,14
BC Partners 17.254.216,4 TRY 9,53
Tülay Aksoy 15.524.853,0 TRY 8,57
Tuncay Özilhan 15.261.229,0 TRY 8,43
DeA Capital 3.706.368,4 TRY 2,05
Süleyman Vehbi Yazıcı 2.605.695,5 TRY 1,44
Vahit Yazıcı 2.030.467,7 TRY 1,12
Hidayet Yazıcı 1.929.829,3 TRY 1,07
Nilgün Yazıcı 1.849.198,6 TRY 1,02
Fazilet Yazıcı 1.833.892,6 TRY 1,01
Gülten Yazıcı 1.832.040,3 TRY 1,01
Gülşen Yazıcı 1.815.022,9 TRY 1,00
Hülya Elmalıoğlu 1.806.129,8 TRY 1,00
Turkish Private Equity Fund II 702.162,0 TRY 0,39
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Diğer 25.672.451,8 TRY 14,18
DOLAYLI SERMAYE TOPLAM 112.189.862,8 TRY 61,96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801363
BIST