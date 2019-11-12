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***MNDRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

12.11.2019 18:15
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***MNDRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (MNDRS) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 13/11/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası

Levent AĞAN 13923169
Tedbirin uygulanacağı son tarih 12/12/2019'dur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798523


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OZGYO 1,39 228.751.997 % 19,83  
ISBTR 25.656,50 538.787 % 15,00  
AKENR 0,77 64.345.452 % 14,93  
DGGYO 3,39 45.279.146 % 14,53  
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Frank 5,7913 5,8262 % 0,04  
Riyal 1,5349 1,5426 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.453 1.454 -1,58  
Altın Gr. 270 270 -0,21  
Cumhuriyet 1.794 1.821 -10,00  
Tam 1.787 1.831 -7,84  
Yarım 864 886 -3,79  
Çeyrek 433 443 -1,90  
Gümüş.Ons 16,72 16,75 -0,12  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 -0,02  
B. Petrol 62,02 62,02 -0,16  
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