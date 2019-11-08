***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-111.320.823 12.565.579Dönem Karı (Zararı)14.873.349 -173.148.791Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.873.349 -173.148.791Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.534.807 266.669.554Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 23.972.836 20.425.348Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-880.129Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-880.129Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.991.528 11.138.509Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21-26.2-26.3 7.976.200 8.940.181Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -229.372 70.867Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 3.244.700 2.127.461Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.657.477 15.286.977Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8-30. 8.241.112 12.348.394Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27,2. -5.178.846 -4.537.377Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27,1. 3.595.211 7.475.960Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.064.590 292.977.748Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.255.237 1.372.858Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 3.687.129 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10-29. -431.892 1.372.858Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.176.595 -22.996.499İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler15 -4.176.595 -22.996.499Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 3.649.863 -51.535.387İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-170.372.586 -77.046.735Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 2.931.174 -79.999Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.064.874 -155.216.287İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-7. -35.767.370 -36.763.179İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -47.297.504 -118.453.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.335.788 49.943.789İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.244.170 31.208.254İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-14-23. -23.091.618 18.735.535Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -136.135.558 -73.629.149Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -1.739.921 419.909Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 2.199.255 2.699.303Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler102.007.862 100.300.911İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-7. -6.434.570 12.072.052İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 108.442.432 88.228.859Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 1.231.365 -430.942Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.690.207 2.049.201İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-9. -34.398 314.416İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -4.655.809 1.734.785Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -775.894 -3.103.471Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-110.964.430 16.474.028Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -356.393 -3.908.449YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.620.544 -110.945.151Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.987.541 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17-19 8.987.541 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.118.085 -104.001.702Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-19 -53.310.025 -101.632.781Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-19 -2.808.060 -2.368.921Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri-10.000 -6.943.449Alınan Temettüler30 11.520.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI137.143.244 70.911.800Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.528.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.528.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri635.096.108 613.369.422Kredilerden Nakit Girişleri635.096.108 613.369.422Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-498.583.839 -545.002.149Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-497.905.967 -545.002.149Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-677.872Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 630.975 16.527YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.798.123 -27.467.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.798.123 -27.467.772DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.662.280 37.228.665DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 20.864.157 9.760.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.779 10.209.777 41.407.192 54.489.806 331.903.252 -952.768 330.950.484Transferler24 0 0 0 0 54.489.806 -54.489.806 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -1.200.527 0 -153.132.045 -154.332.572 -20.040.109 -174.372.681Dönem Karı (Zararı)24 0 0 0 0 -153.132.045 -153.132.045 -20.016.746 -173.148.791Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 0 0 0 -1.200.527 -1.200.527 -23.363 -1.223.890Sermaye Arttırımı2.528.000 2.528.000Dönem Sonu Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -321.748 10.209.777 95.896.998 -153.132.045 177.570.680 -18.464.877 159.105.803Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 -17.564 0 -17.564 -17.564Düzeltmelerden Sonraki Tutar24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.879.434 -72.953.293 258.292.724 -10.726.104 247.566.620Transferler24 0 0 250.685 -73.203.978 72.953.293 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-598.302 0 16.031.107 15.432.805 -1.162.448 14.270.357Dönem Karı (Zararı)24 0 0 0 16.031.107 16.031.107 -1.157.758 14.873.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 0 0 -598.302 -598.302 -4.690 -602.992Dönem Sonu Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -359.194 10.460.462 22.675.456 16.031.107 273.725.529 -11.888.552 261.836.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.864.157 30.662.280Finansal Yatırımlar50.000 705.432Vadeli Mevduatlar5 50.000 705.432Ticari Alacaklar237.601.017 157.251.225İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7. 85.253.430 49.486.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 152.347.587 107.765.165Diğer Alacaklar46.097.973 8.385.846İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9. 31.990.327 2.746.157İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 14.107.646 5.639.689Türev Araçlar437.205 7.400Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 437.205 7.400Stoklar11 478.733.474 342.597.916Canlı Varlıklar12 4.787.822 3.047.901Peşin Ödenmiş Giderler7.058.295 7.605.012İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 7.058.295 7.605.012Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 565.282 507.116Diğer Dönen Varlıklar87.338.793 72.600.809İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 87.338.793 72.600.809ARA TOPLAM883.534.018 623.370.937TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR883.534.018 623.370.937DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 5.962.871Diğer Alacaklar14.721 187.210İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 14.721 187.210Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 159.043.561 166.386.966Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 60.510.000 60.500.000Maddi Duran Varlıklar17 450.812.267 428.973.447Arazi ve Arsalar4.817.286 4.765.171Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri54.154.238 57.809.677Binalar83.967.824 70.976.352Tesis, Makine ve Cihazlar264.006.202 275.108.716Taşıtlar2.046.323 2.088.021Mobilya ve Demirbaşlar6.860.864 7.394.385Özel Maliyetler6.881 8.258Yapılmakta Olan Yatırımlar34.952.649 10.822.867Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.589.153 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 8.394.431 6.369.506Bilgisayar Yazılımları73.207 5.039Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri8.043.050 6.112.551Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar278.174 251.916Peşin Ödenmiş Giderler13 4.489.776 6.142.314İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 4.489.776 6.142.314Ertelenmiş Vergi Varlığı30 33.354.106 38.117.873TOPLAM DURAN VARLIKLAR718.208.015 712.640.187TOPLAM VARLIKLAR1.601.742.033 1.336.011.124KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar486.122.301 318.096.151İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar486.122.301 318.096.151Banka Kredileri8 486.122.301 318.096.151Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 140.943.912 129.548.095İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 140.943.912 129.548.095Banka Kredileri136.823.390 126.895.872Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.479.431 2.652.223Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları641.091 0Ticari Borçlar272.045.711 175.216.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7. 306.826 6.741.396İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 271.738.885 168.475.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 17.539.116 16.307.751Diğer Borçlar2.918.772 7.608.981İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9. 88.220 122.618İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.830.552 7.486.363Türev Araçlar42.813 44.900Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 42.813 44.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 3.072.851 3.848.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 3.072.851 3.848.745Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 0 356.393Kısa Vadeli Karşılıklar7.470.068 4.454.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 7.142.022 3.897.322Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 328.046 557.418ARA TOPLAM930.155.544 655.482.451TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER930.155.544 655.482.451UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 363.121.769 393.782.034İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar363.121.769 393.782.034Banka Kredileri8 357.834.864 389.292.689Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.293.112 4.489.345Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar993.793 0Uzun Vadeli Karşılıklar44.419.432 35.840.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 44.419.432 35.840.240Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 2.208.311 3.322.215TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER409.749.512 432.944.489TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.339.905.056 1.088.426.940ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar273.725.529 258.310.288Ödenmiş Sermaye24,1. 250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24,2. 485.133 485.133Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -25.567.435 -25.567.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-359.194 239.108Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-359.194 239.108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -359.194 239.108Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.460.462 10.209.777Yasal Yedekler24,4. 10.460.462 10.209.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24,5. 22.675.456 95.896.998Net Dönem Karı veya Zararı16.031.107 -72.953.293Kontrol Gücü Olmayan Paylar24,6. -11.888.552 -10.726.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR261.836.977 247.584.184TOPLAM KAYNAKLAR1.601.742.033 1.336.011.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 1.047.228.654 804.418.867 484.181.919 421.819.736Satışların Maliyeti25 -923.110.794 -686.017.075 -433.569.440 -355.426.184TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)124.117.860 118.401.792 50.612.479 66.393.552BRÜT KAR (ZARAR)124.117.860 118.401.792 50.612.479 66.393.552Genel Yönetim Giderleri26 -17.391.088 -17.655.825 -5.925.119 -5.463.353Pazarlama Giderleri26 -25.923.461 -20.647.249 -12.108.893 -7.425.474Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -7.937.380 -3.065.374 -2.106.682 -1.196.398Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 28.689.444 64.554.723 8.350.287 47.176.370Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -23.089.203 -26.499.715 -3.379.871 -8.961.424ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.466.172 115.088.352 35.442.201 90.523.273Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 3.052.873 135.050 867.061 135.050Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -720.465 0 -20.251 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar28 4.176.595 22.996.499 1.896.482 2.253.375FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)84.975.175 138.219.901 38.185.493 92.911.698Finansman Gelirleri29 54.832.982 12.640.773 48.106.857 6.718.309Finansman Giderleri29 -121.134.197 -374.910.464 -20.701.042 -244.037.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.673.960 -224.049.790 65.591.308 -144.407.275Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.800.611 50.900.999 -6.193.190 30.339.156Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 0 -328.416 340.646 112.871Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -3.800.611 51.229.415 -6.533.836 30.226.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.873.349 -173.148.791 59.398.118 -114.068.119DÖNEM KARI (ZARARI)14.873.349 -173.148.791 59.398.118 -114.068.119Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25 -1.157.758 -20.016.746 2.742.144 -13.011.600Ana Ortaklık Payları16.031.107 -153.132.045 56.655.974 -101.056.519Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 31 0,06410000 -0,61250000 0,22660000 -0,40420000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-602.992 -1.223.890 201.364 -1.370.951Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-602.992 -1.223.890 201.364 -1.370.951Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri150.748 305.972 -50.341 -1.713.455Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-753.740 -1.529.862 251.705 342.504Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-602.992 -1.223.890 201.364 -1.370.951TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.270.357 -174.372.681 59.599.482 -115.439.070Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.162.448 -20.040.109 2.742.795 -13.039.612Ana Ortaklık Payları15.432.805 -154.332.572 56.856.687 -102.399.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797713BIST