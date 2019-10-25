***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 17:16
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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"İzmir ili, Aliağa ve Bergama ilçelerinde tesis edilip işletilmesi planlanan EÜ/3634-16/2205 EPDK lisans nolu 22,5 MWm/22 MWe kurulu güçteki Akça Rüzgar Enerji Santralımızla ilgili olarak , 1 adet rüzgar türbini-generatör grubu(4,5MWm) ve yardımcı tesislerin yapım işleri tamamlanmış olup, 24.10.2019 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ yetkililerinden oluşan Kabul Heyeti tarafından yapılan gerekli test ve tetkiklerin başarı ile neticelenmesi sonrasında işletmeye geçilerek elektrik üretimine başlamıştır. Akça RES tesisimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olması temenni ederiz." Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794829
BIST
17:25100.349
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281,51
En Düşük
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|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,69
|12.707.499
|% 17,58
|
|KLMSN
|11,79
|16.812.671
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,60
|21.773.508
|% 10,77
|
|SEYKM
|4,50
|22.851
|% -6,25
|
|KRONT
|8,65
|3.362.616
|% -5,67
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|CEMAS
|1,16
|36.743.860
|% -4,92
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ASELS
|18,64
|439.989.990
|% 2,59
|
|GARAN
|9,51
|386.544.161
|% -1,96
|
|AKBNK
|7,14
|191.747.011
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,60
|190.619.898
|% 1,28
|
|IHLGM
|0,79
|101.058.280
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.226.389
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|156.640.150
|% -0,89
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ISFIN
|2,47
|158.731.494
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4116
|% -0,18
|
|Frank
|5,7844
|5,8193
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5330
|1,5407
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.512
|1.513
|8,28
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,99
|
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|16,00
|
|Tam
|1.850
|1.896
|15,14
|
|Yarım
|894
|917
|7,32
|
|Çeyrek
|448
|459
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,41
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|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,09
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|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,31
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Seans Raporu
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17:35MRDIN
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Yüzde -3.40 oranında düşüşle 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 650 adet işlem
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