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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.11.2019 18:34
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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 08/11/2019   
KARAR SAYISI : 2019/23
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin,  Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 01.01.2019-30.09.2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ile bunlara ait açıklamaları içeren dipnotların, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda   a)Tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarımızın konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin konsolide aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz.    Saygılarımızla, MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                             Işınsu KESTELLİ
    
    
    
    
    
    
Hüseyin SOYGÜR
Denetim Komitesi Başkanı                                  Denetim Komitesi Üyesi Ali ATLAMAZ                                                           Abdülkadir UYGUN Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür                      Muhasebe Müdürü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797711


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Yarım 864 886 -11,66  
Çeyrek 433 443 -5,84  
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