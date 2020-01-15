***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2020 12:59
***MRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812737
BIST
16:21121.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -42,66
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:215,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:216,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:21293,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,54
|Açılış
|: 293,10
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|4,16
|10.622.392
|% 14,92
|
|MARTI
|1,16
|101.082.946
|% 14,85
|
|BURVA
|17,25
|1.047.674
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|48.878.069
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,28
|3.267.443
|% -13,51
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,87
|1.540.224.531
|% 0,47
|
|GUSGR
|2,34
|844.571.047
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|741.750.689
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|607.900.681
|% 4,46
|
|PETKM
|4,08
|596.478.216
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,64
|607.900.681
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,34
|844.571.047
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|741.750.689
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,73
|253.924.475
|% 1,17
|
|PETKM
|4,08
|596.478.216
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6344
|7,6727
|% -0,01
|
|Frank
|6,0782
|6,1148
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5646
|1,5725
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|3,10
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,49
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.932
|1.981
|7,68
|
|Yarım
|934
|958
|3,72
|
|Çeyrek
|468
|479
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,39
|64,39
|-0,10
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -164, 61 kaybederek (% -0.14 ) 115, 536
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16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, TSPOR, ALYAG, ORMA, EGCYH, DENGE, BALAT, EGCEY, BMELK