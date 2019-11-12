***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11.11.2019 tarihinde açıkladığı 01.04.2019-30.09.2019 dönemi Finansal Tablolarında faaliyet gelirimiz 20.245.446 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) 12.970.533 TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK oranımız % 64,07'dir. Geçen yıl bu dönem faaliyet gelirimiz 14.760.946 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) 10.126.177 TL olarak gerçekleşmiştir.Geçen yıla göre faaliyet gelirimiz % 37,16 ve operasyonel karlılığımız (FAVÖK) % 28,09 oranında artış göstermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798407BIST