***MRGYO* *TURGG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.11.2019 18:30
***MRGYO******TURGG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRGYO, TURGG]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MRGYO.E ve TURGG.E payları 13/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 27/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798534
BIST
18:05103.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 853,88
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
18:055,7743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
18:056,3630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
18:05269,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,31
|Açılış
|: 269,87
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.899.227
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|ISBTR
|25.656,50
|538.787
|% 15,00
|
|AKENR
|0,77
|64.345.452
|% 14,93
|
|DGGYO
|3,39
|45.279.146
|% 14,53
|
|KLNMA
|39,44
|2.466.854
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|ORMA
|2,67
|17.107
|% -9,18
|
|MRGYO
|0,85
|33.451.339
|% -8,60
|
|UZERB
|1,18
|3.701
|% -6,35
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,10
|774.009.030
|% 7,56
|
|ASELS
|19,06
|465.071.087
|% 1,49
|
|GARAN
|9,82
|364.151.858
|% 0,51
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|CEMAS
|1,23
|230.861.336
|% 11,82
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4104
|7,4476
|% 0,17
|
|Frank
|5,7920
|5,8269
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,77
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,09
|62,09
|-0,09
|
Seans Raporu
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 949, 09 artarak (% 0.96 ) 100, 000