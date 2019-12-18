***MRSHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2019 14:58
***MRSHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MRSHL
Açıklamalar Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak Akzo Nobel Coatings International B.V. adına vekaleten Av. Serenay Keriman Çınkı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804141
BIST
15:31110.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -456,02
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:315,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0239
|Açılış
|: 5,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:316,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:31280,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,21
|Açılış
|: 280,58
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,97
|9.244.836
|% 13,50
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,28
|29.724.318
|% 11,28
|
|BURVA
|7,90
|8.943.816
|% 10,80
|
|MRGYO
|0,93
|13.454.163
|% -11,43
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MARTI
|0,89
|20.714.012
|% -10,10
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|644.188.914
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,49
|278.668.709
|% -0,40
|
|TUPRS
|122,70
|248.614.092
|% -1,21
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,55
|234.633.502
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|EKGYO
|1,46
|168.668.398
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,49
|278.668.709
|% -0,40
|
|ODAS
|2,26
|226.930.603
|% 7,11
|
|GUSGR
|2,55
|234.633.502
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7135
|7,7522
|% 0,14
|
|Frank
|5,9989
|6,0351
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5711
|1,5790
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,01
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.851
|1.897
|10,27
|
|Yarım
|895
|918
|4,96
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,13
|