***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 30.09.2019Mali Tablonun Verildiği Otoriteİlyasbey Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni3.Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi13/11/2019Açıklamalar2019 yılı 3.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait gelir tablosu ektedir. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798792BIST